Бегство от русских: эвакуация из Украины идет медленно, тяжело и чревато

Под угрозой воздушных налетов и артиллерийских обстрелов мирные жители бегут из городов на востоке Украины по мере продвижения российских войск.

Преодолев лестницы узких многоквартирных домов, волонтеры несут пожилых и немощных на руках, на носилках или в инвалидных колясках к ожидающим микроавтобусам, которые затем перевозят их в центральные сборные пункты и, в конечном итоге, к эвакуационным поездам в других городах.







Русские там, и они приближаются к этому месту, сказал Марк Пуберт, американский волонтер британской благотворительной организации RefugEase, во время эвакуации в городе Бахмут в пятницу.

По его словам, Бахмут в настоящее время является зоной повышенного риска. Мы пытаемся вывести как можно больше людей на случай, если украинцам придется отступить.

Попперт сказал, что он и другие украинские и иностранные волонтеры, работающие с украинской благотворительной организацией «Восток SOS», которая координирует усилия по эвакуации, надеялись вывести около 100 человек из Бахмута в пятницу.

Несколькими часами ранее с северной окраины города, расположенного в Донецкой области на промышленном востоке Украины, грохотала артиллерия и поднимался черный дым. Донецк и соседняя Луганская область образуют Донбасс, где поддерживаемые Москвой сепаратисты восемь лет удерживали часть территории.

Процесс эвакуации напряженный, физически трудный и полный эмоций.

Многие из эвакуированных старые, больные или имеют серьезные проблемы с передвижением, а это означает, что волонтеры вынуждены укладывать их на мягкие носилки и медленно преодолевать узкие коридоры и спускаться по лестнице в многоквартирных домах.

Большая часть людей уже бежала из Бахмута: из довоенного населения в 85 тысяч из Бахмута осталось всего около 30 тысяч. И больше уезжает каждый день.

Бои вспыхнули к северу от Бахмута, когда российские войска активизировали свои усилия по захвату восточных городов Северодонецк и Лычанск, расположенных в 50 км к северо-востоку. Эти два города являются последними территориями, находящимися под контролем Украины в Луганской области.

В Донецке к северо-западу от Бахмута поддерживаемые Россией повстанцы заявили в пятницу, что они захватили город Лиман, крупный железнодорожный узел недалеко от городов Славянска и Краматорска, которые все еще находятся под контролем Украины. В четверг из Славянска хорошо видно дым, поднимающийся со стороны Лимана.

Но даже в условиях бомбардировок, ракет и развития российской армии уйти непросто.

Светлана Львова, 66-летняя управляющая двумя многоквартирными домами в Бахмуте, закрыла глаза и в гневе закатила глаза, когда услышала, что один из ее жильцов отказывается уезжать.

Она сказала, что я не могу убедить их уйти. Я им несколько раз говорил, что если сюда что-то приземлится, то я отвезу пострадавших в те же автобусы, которые сейчас приехали их эвакуировать.

Я пыталась произвести впечатление на скептиков всеми возможными способами, говорит она, но около двух десятков человек не сдвинулись с места. Они больше боятся покинуть свои дома и имущество ради неопределенного будущего, чем остаться и столкнуться с бомбами.

Сама она сказала, что останется в Бахмуте с мужем. Но не потому, что боятся оставить свои вещи. Они ждут возвращения сына, который все еще находится в Северодонецке.

Она сказала, что я никуда не пойду. Я должен знать, что он жив. Вот почему я остаюсь здесь.

Львова проигрывает последнее видео, которое ей прислал сын, в котором он говорит матери, что с ним все в порядке, что в городе все еще есть электричество, но вода больше не течет.

Я испекла ему большой пирог, сказала она, вытирая слезы.

Американский доброволец Пуберт сказал, что нет ничего необычного в том, чтобы получить просьбу перевезти людей для эвакуации только для того, чтобы передумать после прибытия грузовика.

Он сказал, что для этих людей было очень трудным решением покинуть единственный мир, который они знали.

Он описал мужчину в возрасте 90 лет, которого выселили из единственного дома, который он когда-либо знал.

«Мы забрали этого парня из его мира», — сказал Буберт. Он боялся бомб и ракет и боялся уйти.

В соседнем Покровске машины скорой помощи остановились, чтобы выгрузить пожилых женщин на носилках и инвалидных колясках для эвакуационного поезда, направлявшегося на запад от боевых действий. Семьи собрались вокруг, таща свои сумки и неся домашних животных, когда садились в поезд.

Поезд медленно отошел от станции, и женщина задернула занавеску в одном из вагонов поезда. Когда знакомая сцена исчезла, ее лицо омрачилось от печали и потекли слезы.

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