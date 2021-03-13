Бегун Кенни был осужден за допинг в уголовном суде

Бегунья стала первой спортсменкой в ​​Кении, признанной виновной в применении допинга в уголовном суде в пятницу.

Бегун на длинные дистанции Флоренс Джепкосжи Чипсой, занявшая второе место в Джакартском марафоне 2019 года, была приговорена к одному году тюрьмы за общественные работы после того, как на слушании была признана виновной в предоставлении фальшивых документов и лжи Кенийскому антидопинговому агентству.

Она изменила свою оплату на виновную после того, как изначально не признала себя виновной, когда ей впервые было предъявлено обвинение в суде в прошлом году.

Кения криминализовала допинговые преступления в 2016 году на фоне череды скандалов с наркотиками среди всемирно известных бегунов на длинные дистанции. В конце прошлого года восточноафриканская страна обновила свои антидопинговые законы.

Кенийское антидопинговое агентство (KADA) первоначально обвинило Чипсоя в допинге в 2017 году после положительного результата теста на запрещенный стимулятор преднизолон во время гонки в Китае. Когда она появилась в суде, она представила документы, которые, как она утверждала, были из больницы, в рамках своей защиты. ADAK обнаружил, что документы были поддельными и что Чипсой не лечили в больнице, что побудило антидопинговые органы настаивать на проведении судебного разбирательства в уголовном суде.

Спортсмену редко предъявляются обвинения в применении допинга, хотя Чипсой не первый в мире.

Уголовные обвинители часто преследуют таких людей, как врачи и другой вспомогательный персонал, которые содействуют употреблению допинга в так называемых «допинговых» участках, а не самих спортсменов. Всемирное антидопинговое агентство рекомендует спортсменам не подвергаться уголовному преследованию за допинг.

В декабре Соединенные Штаты приняли закон, который вводит уголовную ответственность за использование допинга и позволяет прокурорам США преследовать схемы использования допинга на международных мероприятиях, в которых американцы участвуют в качестве спортсменов, спонсоров или телеведущих. Антидопинговый закон Родченкова назван в честь Григория Родченкова, бывшего директора московской лаборатории, который помог раскрыть спонсируемый государством допинг российских спортсменов.

Однако в Законе Родченко четко прописано, что отдельные спортсмены преследованию не подлежат.

Адак сказал, что в ближайшие дни больше спортсменов “столкнутся с законом” относительно допинга. Еще четверым кенийским спортсменам предъявлено уголовное обвинение в применении допинга.