World

Бедлам в израильском аэропорту Бен-Гурион после того, как пассажиры пересеклись с неразорвавшимся боеприпасом

29 апреля, 2022
Toma Kulikov
Заполнитель при загрузке действий со статьей

Семья американских туристов устроила хаос в израильском аэропорту Бен-Гурион в четверг, когда они попытались пройти через систему безопасности с неразорвавшимся боеприпасом, который они нашли во время поездки на оккупированные Израилем Голанские высоты.

На видео с места происшествия видно, как путешественники бегут в поисках безопасности и прячутся за багажом и прилавками, в то время как родители отчаянно кричат ​​на своих детей. Состояние постоянной готовности Израиля к нападению было продемонстрировано тем, что десятки людей немедленно согнулись на полу в зале вылета.

По данным Управления аэропортов Израиля, взрыва не было, но 32-летний мужчина был госпитализирован с травмами, полученными при попытке пробежать вдоль конвейерной ленты для багажа.

Сообщается, что инцидент начался, когда инспекторы службы безопасности обнаружили что-то подозрительное в багаже ​​семьи и идентифицировали его как неразорвавшийся боеприпас. Чиновники немедленно приступили к процедуре эвакуации, вызвав панику во всем здании.

Семья сообщила агентам, что один из их детей нашел объект, когда они осматривали Голанские высоты, гористую местность в 95 милях к северо-востоку от Иерусалима и в 50 милях от Дамаска, которую Израиль захватил у Сирии в 1967 году. Семья сказала, что забрала его домой в качестве сувенира, не подозревая о его опасной природе, сообщают местные СМИ.

Сотрудники службы безопасности отменили приказы о выселении после допроса семьи. Им разрешили сесть в самолет.

Устройство, предположительно являющееся пережитком боевых действий с Сирией в 1967 или 1973 году, является одним из нескольких случаев неразорвавшихся боеприпасов, которые были обнаружены в районе, где местные жители, как известно, проявляют осторожность, удаляясь от известных путей.

READ  Украину обвинили в возмездии за авиаудар по крупному российскому складу ГСМ

Разминирование продолжается во многих местах вдоль раздираемых войной израильских, сирийских и ливанских границ. А в январе израильская армия взорвала сотни боеприпасов из сирийского тайника с оружием 45-летней давности, недавно обнаруженного на Голанах.

Удаление взрывчатых веществ является частью усилий Израиля по содействию росту населения и развитию туризма в богатых долинах и открытых полях региона. В прошлом году правительство объявило о планах удвоить число израильтян, проживающих на Голанах. 300 миллионов долларов инвестиций в сфере жилья и инфраструктуры.

Израиль аннексировал Голаны в 1981 году, несмотря на постоянные претензии Сирии на этот район. Ни одна страна не уважала суверенитет Израиля над регионом, даже президент Дональд Трамп. Официально признанные Голанские высоты В составе Израиля в 2019 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.