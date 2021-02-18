Безболезненный Джокович завершает карьеру Карацева и выходит в девятый финал | Спортивный

По сценарию Иэна Рэнсома

МЕЛЬБУРН (Рейтер) – Действующий чемпион Новак Джокович объявил, что борется за выход в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису после завершения потрясающей серии российских квалификаций Аслан Карацев своим «лучшим матчем» на турнире в четверг.

Сербский номер один в мире занял свое девятое место в Мельбурн-парке с победой 6-3 6-4 6-2 в центре внимания на Арене Рода Лейвера и встретится с Стефаносом Цеципасом или Даниэлем Медведевым за титул.

Чемпионат Джоковича стал известен на острие ножа, когда он получил травму живота во время матча третьего раунда против Тейлора Фрица менее чем за неделю до этого.

Однако он отложил это в сторону, и у него будет два выходных на восстановление перед воскресным финалом.

«Это лучшее, что я чувствовал за весь турнир», – сказал Джим Курье.

«Это было здорово, я мог безболезненно перебрасывать мяч, лучший матч до сих пор, он пришел как раз вовремя, и я так рад, что чувствую себя так.

«Восстановление является приоритетом на данный момент. Я очень хорошо чувствую мяч, я играю хорошо, у меня достаточно игры, я достаточно тренировался, так что сейчас он просто собирает всю энергию, необходимую для самой важной игры. в Открытом чемпионате Австралии “.

Джокович никогда не отказывался от победы в чемпионате после выхода в полуфинал, и в воскресенье он получит свой девятый рекордный титул Большого шлема.

В то время как Карацев считался одним из наиболее вероятных соперников Джоковича в полуфинале, 114-й номер в мире показал достойное выступление на Арене Рода Лейвера, когда фанаты вернулись в Мельбурн-парк после пятидневного перерыва.

Джокович дважды сломался в матче и вернулся со счетом 5: 1 в конце второго сета, чтобы ненадолго встряхнуть серба.

Карацев сохранил два групповых очка, в то время как Джокович послал 5-4, и свободно развернулся, чтобы взять два брейк-пойнта у чемпиона.

Джокович сделал две мощные подачи, чтобы отменить угрозы, прежде чем решить сет, и воспользовался моментом для третьего гола, когда он сломал Карацева в первом матче.

Карацев снова сыграл вничью и сравнял счет 2: 2, но долгий турнир, казалось, не давал покоя Джоковичу, и он выиграл матч головой.

«Нам нужна его помощь. Поздравляем его», – сказал Джокович о 27-летнем Карацеве, который впервые попал в основную сетку крупного турнира после того, как не смог пройти квалификацию в девяти предыдущих турнирах Большого шлема.

«В свое первое выступление он дошел до полуфинала, я не думаю, что когда-либо случалось в истории тенниса, вы действительно преуспеваете в этом. Он провел отличный турнир».

(Подготовлено Яном Рэнсомом, редакция Прита Саркар)