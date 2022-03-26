Безнадежное дело проигрыша России в Украине: проблема информационной экономики

Российские и украинские силы действуют по совершенно разным информационным экономикам. Очевидная неспособность России конкурировать с Украиной в этой области может сделать ее неудачи еще более катастрофическими.

Под «информационной экономикой» мы подразумеваем не просто приемы и приемы сбора разведданных, но также и то, как информация передается по вертикали и горизонтали через военную организацию. Как командование доводит информацию до подчиненных? Как тактические подразделения передают разведданные командованию? Наконец, как единицы на одном уровне иерархии передают информацию друг другу?

На протяжении всей истории существовали большие различия во всех этих аспектах обмена информацией. В некоторых армиях вертикальный обмен информацией настолько плох, что младшие офицеры этим не занимаются Сообщение плохих новостей своему начальству из страха возмездия; Это делает невозможным оперативное реагирование военных на возможности и риски.

В некоторых армиях отлично налажен горизонтальный обмен информацией и позволяет подразделениям и офицерам Тот же уровень обмена информацией и идеи о тактике и действиях, которые могут работать лучше всего, а также предоставление своевременной и действенной информации.

В других армиях разные подразделения либо слишком боятся друг друга, чтобы общаться, либо фактически враждебны своим товарищам по оружию. Действительно, попытки «доказать переворот» против национального руководства иногда затрудняют или делают невозможным обмен информацией для старших офицеров, что неизбежно наносит ущерб военной эффективности.

Но именно так движется информация. Очевидно, что также важно, как информация собирается. Системы сбора информации США и НАТО, Честно, гораздо более продвинутые, чем их российские аналоги. Вряд ли невозможно представить, что НАТО разработает более четкое представление о войне, чем российские вооруженные силы, особенно учитывая противоречивые сообщения о моральном духе россиян и о том, что мы могли бы назвать информационной экономикой российских вооруженных сил. Соединенные Штаты могут Перехватывать, упорядочивать, редактировать Полные разговоры между российскими тактическими подразделениями, подвергшимися нападению, дают читателям New York Times лучшее представление о тактических реалиях в Украине, чем высшее военное руководство России.

Сообщения о степени поддержки США украинских сил противоречат информации из первых рук. В одном отчете ранее во время конфликта указывалось, что Соединенные Штаты предоставляли разведданные на стратегическом уровне, но воздерживались от передачи тактических данных. С одной стороны, это своего рода «красная черта», пересечение которой, по мнению США, будет означать эскалацию, а с другой стороны, это ответственная политика, учитывая риск для источников и узких мест в информационной экономике Украины.

Это также означает, что у Соединенных Штатов есть что-то в заднем кармане на случай эскалации со стороны России или на случай, если представится прекрасная возможность помочь украинцам. Данные в режиме реального времени могут предоставить украинским силам ключ к началу наступления, например, на плохо подготовленные российские оборонительные позиции, или они могут дать дальнобойной артиллерии некоторые особенно интересные цели. Поток данных станет более эффективным по мере того, как украинские силы адаптируются к потоку информации, гарантируя, что получатели будут передавать данные стрелкам быстро и с учетом тактики.

Мы еще не имеем твердого контроля над российской информационной экономикой, но есть тревожные признаки. Исторически русские армии не были страшны в вертикальной передаче информации, несмотря на наличие эксцентричных самодержавных лидеров и замполитов. Но в Украине, Техники общения Кажется, что (радио, рации, телефоны с шифрованием) встречаются редко и плохо работают друг с другом. Это затрудняет вертикальное и горизонтальное соединение. Когда российские телефоны работают, украинцы имеют к ним свободный доступ, Дает Украине чистое окно в принятии российских военных решений.

Невероятное количество российских генералов, погибших в боях до сих пор, указывает на серьезные проблемы с вертикальными коммуникациями, когда старшие офицеры изо всех сил пытаются либо получить приказы снизу по цепочке, либо Получение информации по цепочке.

Наконец, кажется, что информация плохо поступает на более высокие уровни. Путин, похоже, полагается на небольшой и сокращающийся круг лоялистов, что позволяет ему не У них есть твердое понимание фактов на поле боя. В некоторых системах это не было бы проблемой (похоже, никто не думает, что президент Зеленский вносит существенный вклад в принятие тактических или оперативных решений), но в системе, где процесс принятия решений становится все более централизованным, слабая информационная экономика может создать проблемы. реальная проблема.

Украина и ее друзья, кажется, побеждают в войне разведок, или, по крайней мере, Россия, кажется, сильно ее проигрывает. У России еще есть время реформировать свою информационную экономику, но ужасающие потери, понесенные российскими войсками в полевых условиях, указывают на то, что России необходимо быстро навести порядок в своей игре.

Теперь пишущий редактор 1945 года, Dr. Роберт Фарли Старший преподаватель Школы Паттерсона Университета Кентукки. Доктор Фарли является автором Основание: Дело об упразднении ВВС США. (Университет Кентукки Пресс, 2014 г.), баржа книга (Уайлдсайд, 2016) и Патентная сила: право интеллектуальной собственности и распространение военных технологий (Чикагский университет, 2020 г.).