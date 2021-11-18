Безопасность нужна даже ворам: почему режим Путина вызывает это, сожалеет об этом, но его выживание зависит от бегства капитала

В начале тысячелетия Владимир Путин возродил российскую экономику и восстановил государственную власть, но применяемые им методы недавно привели к экономической стагнации. В ответ кремлевский режим предложил несколько экономических реформ. Однако он не проводил эти реформы из опасения подорвать свой контроль, который осуществляется в основном через избирательные правоохранительные органы для продвижения интересов режима, а не за нейтралитет от имени государства в целом. Такое расположение выгодно избранным. Однако без правовой гарантии даже элита не может знать, придет ли когда-нибудь система в их собственность. Возникшие в результате опасения экспроприации привели к массовому бегству капитала из Российской Федерации в юрисдикции, где, в отличие от России, частная собственность будет охраняться законом. В совокупности эти юрисдикции включают то, что можно было бы назвать широким «антироссийским». Кремль признал проблему бегства капитала, но не желает останавливать ее, опасаясь спровоцировать российские богатые классы на необходимость реформ, если они будут вынуждены сохранить свое состояние в России. Результатом является система расширения за счет благосостояния страны в целом, которая сокращается, и большая часть ее богатства перебралась через границу в процветающее антироссийское государство.

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