Когда в прошлом месяце три миллиардера погрузились в безумную космическую гонку, не было чувства удивления или радости.



В этом месяце слова Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX могут быть знакомыми в вашем словаре текущих событий. Интернет разразился откровенной критикой того, как капиталистическая эксплуатация рабочих подпитывает эти уединенные исследования космоса. Полевого дня было достаточно с фаллическими эффектами; Информационный бюллетень онлайн фрагмент У нее даже есть очень интересная особенность: она создала компанию по развлечениям для взрослых и называла некоторые из их продуктов в честь упомянутых Rockets. Многие из нас также нашли утешение в ветке Twitter от Сим Керн, жены авиадиспетчера НАСА, которая выразила мнение общественности, подчеркнув, что космические путешествия стали возможны только благодаря усилиям тысяч неназванных экспертов. Она также позаботилась о том, чтобы развеять любые завистливые предположения о том, что «Безос и Брэнсон пьют шампанское у своего бассейна», потому что даже космос не мог предложить этим миллиардерам ничего, кроме свидетельств их неизмеримой пустоты.

Однако меня немного опечалило, что эти набеги, невообразимые несколькими десятилетиями ранее, не вызвали у меня чувства удивления, волнения или даже надежды на интересное будущее. Меня беспокоила репутация господ Безоса, Брэнсона и Маска в отношении нарциссизма и сомнительного поведения? Или это было просто плохое время?

Однажды на Луне

Но однажды я определенно был немного взволнован космическими путешествиями. Помните милую фотографию 2014 года сотрудников ISRO – женщин в сари цвета драгоценных камней с цветами в волосах – празднующих успех миссии Mars Orbiter? Или пылкая гонка на Луну, вызванная холодной войной? Или все национальные космические миссии, если на то пошло. Безос против Брэнсона не имеет такой театральной привлекательности, как Америка против России. Люди с названием нации, сообщества, дела и т. Д. Кажутся более достойными эмоциональных вложений, чем ваш дешевый фильм в мягкой обложке о дальновидных предпринимателях, изо всех сил пытающихся выделиться в линии Карман. Можем ли мы тогда читать господ B, B и M как яркое знамение времени? Страны, утратившие представление о национальном государстве – по словам политолога и историка Бенедикта Андерсона – будут иметь только тиранов, чтобы показать миру. Автократы с небольшим воображением, большими деньгами и непристойным пренебрежением к национальному государству в частности, но также и к миру в целом.

Я бы не сказал, что я фанат национального соперничества, даже если национальное государство является неотъемлемой частью моего субъектного образования. Я хороший модернист, связанный как с нацией, так и с ее критикой.

Он сказал марками

На ум приходит замечательная инсталляция франко-алжирского художника Кадера Аттиа под названием Разочарование в независимости которые я видел на Биеннале Кочи-Музирис в 2014 году. Это была серия из 26 марок стран Африки и Западной Азии. Аттиа комментировал, как безумные попытки постколониальных стран к современности можно увидеть через изображения на этих марках – изображения космических челноков, высадки на Луну и героических ученых. Для новых независимых стран потребность в освоении космоса в духе современного мира проистекает из попытки легитимности и новой способности к свободе. Инсталляция Аттиа также была плачем по состоянию постколониального мира много лет спустя после появления этих образов – преобладания разногласий и отсутствия процветания или воображения или даже в этом отношении целых национальных государств.

Итак, позвольте мне вернуться к изображению цветов, которые носят женщины на орбите Марса. Туристический фотограф из Ченнаи Навинрай Гоутхаман разместил на своей странице в Instagram серию с хэштегом Буходал Это изображения цветов, которые женщины носят в волосах в повседневной жизни. Меня часто поражали эти цветы. Женщины отправляются на рассвете пешком, в автобусе, на велосипеде или в поезде в Ченнаи, с красивыми розами, жасмином и крестами в волосах, чтобы выполнять работу по дому и в городе.

Это, пожалуй, единственный вид жизненной силы, достойный восхищения, это чувство ежедневной цели, эта готовность жить днем, а не какое-то неизвестное будущее бункеров на Марсе и спасательных капсул. Я много думаю о той части Берлинской стены, которая гласит: «Многие маленькие люди, которые во многих маленьких местах делают много маленьких вещей, которые могут изменить облик мира». Миллиардеры могут владеть собственными космическими кораблями; Я возьму цветы.

Писатель зарабатывает себе на жизнь преподаванием антропологии, а во всем остальном вкладывается в имена, места, животных и вещи.