Безумное количество операций ввода-вывода для процессоров AMD Ryzen 7000 следующего поколения

Первые изображения следующего поколения MSI X670E GODLIKE, X670E ACE, X670E CARBON WIFI и X670-P WIF Процессор Ryzen 7000 для настольных ПК Слил и подробно.

MSI MEG X670E GODLIKE, MEG X670E ACE, MPG X670E Carbon WIFI, PRO X670-P WIFI Утечка и подробные сведения о материнских платах

Фотографии, опубликованные инсайдером в Twitter, чи11эддогОзнакомьтесь с тремя новыми материнскими платами, над которыми MSI работает для процессоров AMD Ryzen 7000 для настольных ПК. Это включает:

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Божественный MEG X670E

МЭГ X670E ACE

MPG X670E УГЛЕРОД Wi-Fi

PRO X670-P УСТРОЙСТВО WI-FI

MPG X670E УГЛЕРОДНЫЙ WI-FI

😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉 + 😉😉 90А, совершенно новый вид

PRO X670-P УСТРОЙСТВО WI-FI

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 + 😀😀 80А, огромный мегаапгрейд HDMI 2.1 FRL + DP 1.4 HBR3 @ 4K120😀

2,5G + Wi-Fi 6Е богоподобный

отчаяние Кстати, ID с новым кодом? 🤔🤔 . pic.twitter.com/eV5k1DmPdR — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) 22 мая 2022 г.

Согласно утечке, изображения дают нам первое представление о дизайне MSI MPG X670E Carbon WIFI, а также показывают детали ввода-вывода флагманов MEG X670E GODLIKE и X670E ACE. В набор также входит уникальное предложение PRO, X670-P WIFI, которое будет поддерживать как PCIe Gen 5.0, так и 4.0, а предложения X670E будут иметь полную поддержку PCIe Gen 5.0. Плата выглядит так, как будто она поставляется с массивным радиатором с новым дизайном логотипа, а изображение также подтверждает наличие порта M.2 Lightning Gen 5 на углероде вместе со слотом PCIe Gen 5.0 x16.

Согласно сведениям, опубликованным инсайдером, MSI MPG X670E Carbon WIFI будет поставляться с конструкцией VRM 18+2 (90A), а PRO X670-P WIFI будет иметь конструкцию 14+2 (80A). Оба являются основными предложениями, поэтому мы можем ожидать более 20 этапов VRM только для ЦП (AMD Ryzen 7000) в основных предложениях MEG. Другие функции включают выходы дисплея HDMI 2.1 FRL, DP1.4 HBR 3 (4K 120 Гц), порт локальной сети Ethernet 2,5G и возможности WiFI 6E. Кроме того, на каждой материнской плате есть порты USB Gen 2, подключаемые вручную, что делает ее отличным выбором для новых сборщиков Ryzen.

Плата ввода-вывода MSI MPG X670E Carbon WiFI:

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Плата ввода-вывода MSI PRO X670-P WIFI:

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