Безупречный Рублев победил Карловича в квалификации первого раунда US Open

22 августа 2021 г .; Мейсон, Огайо, США; Андрей Рублев (Россия) отбивает мяч во время матча с Александром Зверевым (не на фото) в финале финала Western и Southern Open в теннисном центре Lindner Family. Обязательный кредит: Susan Mullane-USA TODAY Sports

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – седьмой номер мира Андрей Рублев расправился с ветераном квалификации Иво Карловичем в первом раунде Открытого чемпионата США в понедельник, победив хорвата с кошельком 6-3 7-6 (3) 6-3 требовать победы. Столкновение с Педро Мартинесом.

Россиянин дошел до финала турнира Большого шлема в этом году, дойдя до чемпионского титула Цинциннати, и уверенно стартовал на взлетно-посадочной полосе, выиграв первые три матча матча, прежде чем стильно выиграть первый сет.

42-летний Карлович, старейший отборщик Открытого чемпионата США в эру Открытого чемпионата, начал свое возвращение во втором сете, но Рублев сохранил нервы в тай-брейке, который заявил, что выиграл удар справа, прежде чем изменить темп в финальном сете. .

Ведя 5: 3, 23-летний четвертьфиналист Флашинг Медоуз завершил матч на завершающем этапе своей стабильной игры, вызвав фол наотмашь наверху Карловича на матч-пойнте.

Рублев возвращался в впечатляющей форме на протяжении всего матча, эффективно справляясь с подачей 6 футов 11 дюймов своего оппонента, реализовав два брейк-пойнта и уволив 27 победителей в хорошей игре, чтобы начать свою заявку на свой первый титул Большого шлема.

Следующим идет Рублев, испанец Мартинес, которого австралиец Джеймс Дакворт подтолкнул к тому, чтобы усердно потрудиться, прежде чем выиграть 4-6, 4-6, 7-6 (7), 6-2, 6-2.

(Шриватса сообщил о Шридхаре) в Бангалоре; Редактирование Клэр Фэллон и Сэма Холмса

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