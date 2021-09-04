Без туристической помощи голодные обезьяны Бали совершают набеги на дома

Санг, Индонезия (AP) – Лишенные своего любимого источника пищи – бананов, арахиса и других вещей, которые туристы теперь приносят с собой от коронавируса – голодные обезьяны на островном курорте Бали перебрались в дома деревенских жителей в поисках чего-нибудь вкусненького. .

Жители Сангеха говорят, что длиннохвостые серые макаки выходят из святилища примерно в 500 метрах (ярдах), чтобы отдохнуть на своих крышах и дождаться подходящего момента, чтобы наброситься и перекусить.

Опасаясь, что спорадические воздушные налеты перерастут в тотальное нападение обезьян на деревню, жители принесли фрукты, арахис и другие продукты в лес обезьян Санги, чтобы успокоить приматов.

«Мы боимся, что голодные обезьяны станут дикими и злыми, – сказал житель деревни Саскара Густо Алет.

Около 600 макак живут в лесном заповеднике, качаются с высоких мускатных деревьев и прыгают вокруг знаменитого храма Пура Букит Сари, который считается священным.

В обычное время охраняемая территория джунглей на юго-востоке индонезийского острова пользуется популярностью среди местных жителей для свадебных фотографий, а также среди иностранных гостей. Относительно прирученных обезьян легко уговорить сесть на плечо или на колени за арахис или два.

Обычно туризм является основным источником дохода для 4 миллионов жителей Бали, которые до пандемии ежегодно принимали более 5 миллионов иностранных туристов.

Обезьяний лес Санг обычно принимает около 6000 посетителей в месяц, но с учетом вспышки в прошлом году и резкого сокращения международных поездок это число сократилось примерно до 500.

С июля, когда Индонезия запретила всем иностранным путешественникам посещать остров и закрыла святилище для местных жителей, там никого не было.

По словам операционного директора Мида Мохона, это не только означало, что никто не приносил обезьянам лишнюю еду, но и лишился платы за вход, и у него заканчивались деньги, чтобы купить для них еду.

Он сказал, что пожертвования жителей деревни помогли, но они также испытывают экономические трудности и постепенно сокращаются.

«Эта затяжная эпидемия превзошла все наши ожидания, еда для обезьян стала проблемой», – сказал Мид Мохон.

Горничная Мохун сказала, что еда стоит около 850 000 рупий (60 долларов) в день за 200 килограммов маниоки, основной корм для обезьян, и 10 килограммов бананов.

Макаки – плотоядные животные и могут есть различных животных и растений, обитающих в лесу, но те, кто обитает в лесу обезьян Сангхе, на протяжении многих лет имели достаточно контактов с людьми, поэтому, похоже, они предпочитают другие вещи.

Густо Аллитт сказал, что они не боялись брать дело в свои руки.

Часто обезьяны бродят по деревне и сидят на крышах, иногда снимая черепицу и бросая ее на землю. Когда жители деревни ставят ежедневные религиозные подношения еды на своих балконах, обезьяны прыгают вниз и убегают вместе с ними.

«Несколько дней назад я присутствовал на традиционной церемонии в храме недалеко от леса Сангей», – сказал Густо Аллет. «Когда я припарковал машину и достал два пластиковых пакета с едой и цветами в качестве подношений, внезапно появились две обезьяны, схватили все и очень быстро убежали в лес».

Обычно обезьяны проводят весь день, общаясь с посетителями – крадут солнцезащитные очки и бутылки с водой, натягивают одежду, прыгают на плечах – и Густо Алит утверждает, что им скучно не только просто голодать, но и скучать.

«Вот почему я призвал местных жителей прийти в лес, чтобы поиграть с обезьянами и накормить их», – сказал он. «Я думаю, что им нужно как можно больше взаимодействовать с людьми, чтобы они не растаяли».

___

Об этом сообщил Кармини из Джакарты. Автор Associated Press Дэвид Райзинг из Бангкока внес свой вклад в этот отчет.