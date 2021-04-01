Без шуток, PlatinumGames запускает Sol Cresta на Nintendo Switch

Вспомните это время в прошлом году, когда PlatinumGames обманула всех, объявив о выпуске новой аркадной игры, известной как Вершина солнца? Ну а теперь – через год (хотите верьте, хотите нет) анонсирована такая же игра. Это действительно случается Он появится на Nintendo Switch, PlayStation 4 и ПК где-то в 2021 году.

Показанный ниже рекламный ролик на японском языке показывает, что игра «сейчас находится в разработке», поэтому следите за обновлениями, например, о дате выпуска. Как упоминалось ранее, эта игра основана на съемках с боковой прокруткой 1980-х годов. Вершина луны И Терра КристаОчевидно, это будет первая игра в серии про хомяков “New Classic Arcade”.

«Наконец-то раскрыта бонусная стадия # Platinum4! Посмотрите тизер игрового процесса Sol Cresta, совершенно новой игры, в которой воплощен дух классических игр-стрелялок Moon Cresta и Terra Cresta, известных своей швартовкой и боевой стрельбой по порядку!

Обратите внимание, что хомяк ретвитнул приведенный ниже твит и предоставил Торговая марка логотипа Для Соль Криста в прошлом месяце.

В январе прошлого года Хидеки Камия сказал фанатам, что эта конкретная реклама будет «меньше по размеру». По сравнению с предыдущимиНо он ожидал, что это все равно будет интересно. Примечательно, что также есть новый крайний срок «2021 год». Сайт PlatinumGames. Скрестив пальцы, это было о чем-то Байонетта 3.

Нравится внешний вид Сол Кристы? Хидеки просто дергает нас за ногу? Поделитесь своими мыслями ниже.