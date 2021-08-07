Бейсбол США проиграл Японии в матче за золотую медаль

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ЙОКОГАМА, ЯПОНИЯ – Бейсбол вернулся в олимпийскую программу после отсутствия в течение двух предыдущих лет, в основном из-за того, что Япония любит этот вид спорта.

Включение этого вида спорта окупилось для принимающей страны.

Япония победила Соединенные Штаты со счетом 2: 0 в субботу на бейсбольном стадионе Йокогамы, выиграв первое олимпийское золото страны в бейсболе.

«Я думал, что мы сможем победить, если сыграем свою игру», – сказал после матча тренер Ацунори Инаба по-японски.

«Японская сила в бейсболе будет показана всему миру», – добавил Инаба. Бывший товарищ по команде Шохей Отани.

Хоум-ран соло Мунатака Мураками, который едва преодолел длинную ограду в центре поля с одним в третьем раунде, был единственным раундом игры до восьмого раунда локаута.

После того, как японские игроки вышли из бункера и бросились на холм, чтобы праздновать, они выстроились вдоль третьей базовой линии, сняли шляпы и поклонились присутствующим, прежде чем встать на колени в сторону бункера США. Соединенные Штаты во главе с режиссером Майком Скозией вышли на поле для рукопожатия.

«Я не думаю, что они сделали то, чего мы не ожидали», – сказал Скиоша.

Scioscia, бывший менеджер Los Angeles Angels, по-прежнему полон решимости никогда больше не стать менеджером MLB. Он надеется остаться в игре, возможно, в роли с бейсбольной командой США, но не уверен, будет ли он в блиндаже.

Американский игрок Ник Мартинес, выступающий в Джей Лиге с 2018 года, нанес шесть смелых ударов по семь, пять ударов и допустил одну прогулку, чтобы удержать Соединенные Штаты в игре с мячом.

Во всех турнирах американское наступление сделало достаточно, чтобы поддержать свою команду, которая участвовала в субботних соревнованиях с лучшей командой ERA (2,18) на поле, но в последний день соревнований не вышла ни с чем.

«Это был не наш день на тарелке, не было другого способа обойти это, никаких оправданий. У нас не было много шансов, когда бегуны занимали результативную позицию менее чем в два раза», – сказал уборщик Тодд Фрейзер. который был ноль в течение 4 дней. «Но это был отличный опыт. Я не могу сказать этого достаточно».

После 11 лет карьеры в MLB Фрейзер Поскольку он должен был контролировать С тем фактом, что это был последний бейсбольный матч, в который он когда-либо играл.

Но, конечно же, у американцев были свои шансы в трех раундах подряд. В пятом иннинге японская суперзвезда Масато Моришита позволила синглу Ника Аллена и поразила Джека Лопеса своим следующим хитом на поле. Это зажгло Эдди Альвареса, знаменосца США на церемонии открытия, начавшейся в субботу, после того, как он уже вошел в историю, выиграв медаль на летних и зимних Олимпийских играх.

Альварес отставал от 0: 2, но отбивался, чтобы отыграть весь счет. На шестом корте Альварес получил право на короткую остановку в пути, положив конец лучшему шансу Соединенных Штатов против Моришиты.

Верный Кодай Сенга занял шестое место, а Тайлер Остин возглавил иннинг, а затем затопил Эрика Вилья двумя командами. Он отстал от американского левого защитника Джимми Уэстбрука со счетом 3: 0 до того, как счет был завершен, и Уэстбрук уступил Маску неаккуратному мячу.

У Альвареса был еще один шанс в седьмой игре сравняться с Алленом, который удвоился и взял три из шести ударов своей команды, чтобы финишировать третьим и двумя, но первое место на него плохо повлияло.

Альварес сказал: «Их стиль изложения сильно отличается от американского, но, черт возьми, их стрелки сегодня сделали это. Они нигде не промахнулись. Вот когда вы наносите урон, но они не выглядят так, как будто они[пропали без вести». ]. Если бы они ошиблись, и мы сильно ударили его, это было бы правильно для них. Может быть, если бы это была серия, все было бы иначе, но это ситуация, когда победитель получает все. Они просто добрались до вершины сегодня но они очень счастливы и гордятся тем, как моя команда сыграла сегодня ».

Моришита, обладатель премии Nippon Professional Baseball Award 2020, переключил передачу на 20 миль в час; Его быстрая команда держала фастбол до 90-х, в то время как его мяч в поворотах 12-6 держал американских нападающих впереди. Вторая длинная остановка на полпути, когда он подает мяч к доске, еще больше повлияла на тайминг нападающего.

«Я думал, что если мы забьем одну пробежку, мы сможем победить», – сказал 23-летний Моришита по-японски. «Это было чувство, которое у меня было».

Американский лоялист Скотт Макгоу, который в понедельник вышел вперед в девятом иннинге Японии, вышел на восьмое место, и Япония поставила его в другом раунде баллады Джека Лопеса о Масатаке Йошида, позволив Тетсудо Ямате забить.

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