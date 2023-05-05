Беларусь вводит пограничные ограничения для путешественников из России

Пограничные власти Беларуси начали устанавливать временные контрольно-пропускные пункты вдоль сухопутной границы с Россией для проверки прибывающих из соседней страны, сообщает независимое информационное агентство «Жеркало». сообщил ФРайдай со ссылкой на официальные источники.
Читатели рассказали «Зеркалу», что установка блокпостов началась в четверг вечером, когда охранники установили баррикады, ленту и шипы на трассе М1, главной дороге, которая проходит из Москвы через Смоленск до границы с Беларусью.
Сообщается, что новые контрольно-пропускные пункты привели к увеличению трафика на несколько километров.
С 1995 года пограничный контроль между Беларусью и Россией отсутствует. Две страны, которые имеют общую границу протяженностью 1200 км, разрешают своим гражданам пересекать границу без паспортов, что является частью более масштабных усилий по углублению связей между двумя странами. .
Когда журналисты в «Зеркале» позвонили на горячую линию, созданную Государственным пограничным комитетом Беларуси, главным органом пограничного контроля страны, проверки паспортов были введены на нескольких пограничных переходах, но только для путешественников, въезжающих в Беларусь из России.
По словам пограничников, пункты пропуска являются временными, однако не уточнили, когда будут сняты меры контроля, сообщив лишь, что они останутся на своих местах «до особого распоряжения».
Причина внезапного установления блокпостов неясна, официального заявления Минска по этому поводу не поступало.
Этот шаг был предпринят на фоне недавних атак беспилотников в России перед контрнаступлением украинских военных, что побудило российские власти отменить парады в честь Дня Победы по всей стране и ужесточить меры безопасности.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».