Беларусь вводит пограничные ограничения для путешественников из России

Пограничные власти Беларуси начали устанавливать временные контрольно-пропускные пункты вдоль сухопутной границы с Россией для проверки прибывающих из соседней страны, сообщает независимое информационное агентство «Жеркало». сообщил ФРайдай со ссылкой на официальные источники.

Читатели рассказали «Зеркалу», что установка блокпостов началась в четверг вечером, когда охранники установили баррикады, ленту и шипы на трассе М1, главной дороге, которая проходит из Москвы через Смоленск до границы с Беларусью.

Сообщается, что новые контрольно-пропускные пункты привели к увеличению трафика на несколько километров.

С 1995 года пограничный контроль между Беларусью и Россией отсутствует. Две страны, которые имеют общую границу протяженностью 1200 км, разрешают своим гражданам пересекать границу без паспортов, что является частью более масштабных усилий по углублению связей между двумя странами. .