Беларусь готова присоединиться к газовой инфраструктуре Смоленской области России

Минск, 7 июня. /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по сотрудничеству Беларуси и Беларуси в Смоленской области обсудила возможности двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и других отраслях экономики на заседании, которое состоялось 7 июня. Совещание прошло под председательством заместителя министра энергетики Беларуси Дениса Мороза и заместителя губернатора Смоленской области Алексея Стрельцова, сообщили «Пельте» в пресс-службе Минэнерго.

«Российская Федерация реализует масштабный проект по развитию газовой инфраструктуры, и нужны специалисты, которые могут провести эту работу. Беларусь, как одна из стран на постсоветском пространстве с наиболее развитой газовой инфраструктурой, обладает определенными компетенциями в этом сегменте. «Мы хотели бы найти точки взаимодействия с вашим регионом в этом регионе».

По словам замминистра энергетики, сотрудничество двух сторон может быть эффективным и в развитии инфраструктуры электросети. В целом Смоленская область является одним из основных торгово-экономических партнеров Беларуси среди регионов России. Мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества и готовы обсуждать конкретные проекты сотрудничества.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Смоленской областью вырос на 12,8% по сравнению с 2021 годом и достиг 4,9 млрд долларов. Тенденция роста кросс-торговли сохраняется и в этом году. В январе-марте 2023 года рост составил 8,4%.