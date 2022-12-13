Беларусь объявила о внезапных учениях по боевой готовности

Белорусская армия объявить Во вторник учения по быстрой боевой готовности с приказом перебросить войска в определенные районы и установить мостовые переходы через две крупные реки.
Минобороны Беларуси написало в своем Telegram-канале, что учения начались «по поручению Президента Республики Беларусь».
Министерство не сообщило, как долго продлятся учения по обеспечению готовности и каковы их возможные последствия для соседней Украины, которая оборонялась от российского вторжения почти 10 месяцев.
Он также не уточнил количество войск и тип военной техники, которую необходимо перевезти, а в качестве мостов указал только реки Березину и Неману.
Беларусь, близкий союзник Москвы, позволила российским силам использовать свою территорию в качестве стартовой площадки для вторжения в Украину в феврале. Белорусская армия пока избегает прямого участия в войне.
Объявление во вторник имеет сходство с заявлением Совета безопасности Беларуси на прошлой неделе о том, что его силы и техника будут передислоцированы в течение двух дней для противодействия угрозе терроризма.
Как и на прошлой неделе, во время последних проверок будет ограничен доступ к дорогам и транспортным сообщениям.
«Если мы посмотрим на ход событий в Беларуси, не будет так очевидно, что Беларусь готовится к мобилизации», — сказал The Moscow Times Конрад Музыка, военный аналитик польской консалтинговой фирмы Roshan.
«Вопрос в том, когда и что на самом деле будут делать белорусы. До сих пор неясно, каковы амбиции и чего они пытаются достичь».
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