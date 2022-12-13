Беларусь объявила о внезапных учениях по боевой готовности

Белорусская армия объявить Во вторник учения по быстрой боевой готовности с приказом перебросить войска в определенные районы и установить мостовые переходы через две крупные реки.

Минобороны Беларуси написало в своем Telegram-канале, что учения начались «по поручению Президента Республики Беларусь».

Министерство не сообщило, как долго продлятся учения по обеспечению готовности и каковы их возможные последствия для соседней Украины, которая оборонялась от российского вторжения почти 10 месяцев.

Он также не уточнил количество войск и тип военной техники, которую необходимо перевезти, а в качестве мостов указал только реки Березину и Неману.