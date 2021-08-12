Беларусь отказывает во въезде послу США и сокращает штат сотрудников посольства США

Киев, Украина (AFP) – Беларусь в среду отозвала разрешение на назначение посла в США и попросила Соединенные Штаты сократить штат своего посольства в ответ на санкции Вашингтона.

Администрация президента Джо Байдена ввела новые санкции в отношении Беларуси в понедельник, в годовщину прошлогодних выборов в Беларуси, которые оппозиция объявила фальсификацией. Авторитарный президент Александр Лукашенко ответил на протесты против его переизбрания на шестой срок широкомасштабными репрессиями, в результате которых более 35 000 человек были арестованы и тысячи были избиты полицией.

Новые санкции США направлены против гигантского производителя калия в Беларуси, который был основным источником дохода для страны, Национального олимпийского комитета Беларуси и 15 частных компаний, связанных с властями Беларуси.

В среду официальный представитель Госдепартамента Анатолий Глаз назвал действия США “неприличными и враждебными” и объявил о решении отменить предыдущее соглашение о назначении Джули Фишер послом США в стране.

Он сказал, что Беларусь также обратилась к США с просьбой сократить до 1 сентября количество сотрудников посольства в Минске до пяти дипломатов.

«В свете действий Вашингтона по прекращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны, мы не видим причин иметь такое количество дипломатов в дипломатической миссии США», – говорится в заявлении Глаза.

Хотя Беларусь согласилась назначить Фишер в декабре первым послом США в Беларуси с 2008 года, ей не выдали визу. Фишер осталась в соседней Литве, где поддерживает контакты со Светланой Цихануской, главным соперником оппозиции на выборах 9 августа 2020 года, которая была вынуждена покинуть Беларусь под давлением властей.

Комментируя действия Беларуси, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал: «Белорусские власти несут ответственность за ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Беларусью, продолжая репрессии против своих граждан», отметив, что они были нацелены на гражданские группы, СМИ, спортсменов, студенты, юристы и другие.

«Правительство Соединенных Штатов, посол Фишер, сотрудники нашего посольства в Минске будут продолжать поддерживать демократические устремления народа Беларуси», – сказал Прайс. «Американские дипломаты будут продолжать взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами и другими элементами гражданского общества, где бы они ни находились».

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Дипломатический обозреватель Associated Press Мэтью Ли из Вашингтона внес свой вклад в этот отчет.