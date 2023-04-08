Беларусь принимает участие в Российском форуме My Business

Минск, 7 апреля. /Корр. БЕЛТА/. Делегация из Беларуси во главе с директором Департамента предпринимательства Ольгой Русинович принимает участие в III Всероссийском инфраструктурном форуме поддержки бизнеса «Мой бизнес», который проходит в парке «Патриот» городского округа Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Беларуси.

Запланировано участие белорусской делегации в панельных дискуссиях и тематических сессиях, на которых будут рассмотрены основные инструменты поддержки и мотивации малого и среднего предпринимательства, эффективность государственной поддержки бизнеса в соответствии с его ожиданиями и потребностями, а также критерии оценки эффективности этой поддержки.

Участники форума обменяются мнениями о механизмах взаимодействия органов власти, бизнес-сообщества и институтов развития бизнеса в целях объединения усилий по адаптации малого и среднего бизнеса к новым экономическим условиям. Также будет рассмотрен передовой опыт по развитию предпринимательства и вовлечению граждан инициативы в организацию собственного бизнеса.

Мероприятие организовано Министерством экономического развития Российской Федерации в партнерстве с Корпорацией МСП при участии федеральных и региональных органов власти, организаций развития и общественных объединений предпринимателей.