Губернатор Белгородской области России заявил в пятницу утром, что два украинских военных вертолета пролетели низко над границей, атаковав склад с горючим и сжег миллионы галлонов топлива.

Представитель Минобороны Украины отказался комментировать обвинения России. CNN не смог проверить заявления России.

«Хочу подчеркнуть, что Украина проводит оборонительную операцию против российской оккупации территории Украины», — заявил представитель Минобороны Украины Александр Модусяник.

«Это не означает, что Украина несет ответственность за каждый просчет или событие или катастрофу, которые произошли на территории Российской Федерации. Подобные утверждения мы наблюдаем не впервые. Поэтому я не буду подтверждать или опровергать эту информацию. .»

Геополитика CNN проверила видео в социальных сетях двух вертолетов, пролетающих над российским городом Белгород недалеко от границы с Украиной, но не смогла подтвердить, что вертолеты были украинскими. На одном видео видно, как они нападают на хранилище топлива. На видео, снятом на расстоянии около 1800 футов (550 метров) от объекта, видно несколько ударов и последовавших за ними пожаров на расстоянии. В результате возникшего пожара «затопили топливные баки» на объекте, сообщило российское государственное СМИ ТАСС со ссылкой на МЧС. Около 16 000 кубометров (3,52 миллиона галлонов) топлива содержалось в восьми баках по 2 000 кубометров каждый, со ссылкой на экстренные службы, сообщает российское государственное СМИ РИА Новости. Восемь танков. В результате пожара пострадали два сотрудника депо, но их жизни ничего не угрожает, сообщил ранее в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, жители районов, прилегающих к депо, эвакуированы, однако угрозы населению города нет. Президент России Владимир Путин Объявлено о предполагаемой забастовке, заявил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, предупредив, что инцидент нарушит текущие переговоры между Киевом и Москвой. «Президент был проинформирован о Белгороде», — заявил Песков на пресс-конференции. «Вы знаете, туда было направлено МЧС. Предпринимаются меры по реструктуризации пунктов топливообеспечения, чтобы случившееся не повлияло на объемы поставок всех необходимых видов топлива». READ Goldiretti Ravenna жертвует 100% итальянские посылки нуждающимся семьям Российские военные претендуют на превосходство в воздухе над Украиной. «Превосходство в воздухе во время операции — это абсолютный факт», — сказал Песков. «Что касается того, что произошло, то оценки должны давать не мы, а наши правоохранительные органы».

Джанлука Меззофиоре из CNN, Кэти Полглас и Селин Альхальди внесли свой вклад в отчет.