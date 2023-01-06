Беллатор ММА | Беллатор февраля. 4 Cards на CBS добавляет четырех новых бойцов

Лос-Анджелес — Необработанная карта для исторического дебюта CBS Network Television в BELLATOR MMA завершилась в субботу, 4 февраля, добавлением четырех матчей в масках, в которых участвуют два рейтинговых участника, олимпийский рекламный дебют и бывший чемпион BELLATOR.

В последующем поединке в супертяжелом весе занял 5-е место. «Длинный» Стив Мюрри (10-0, 1 NC) примет участие в Олимпийских играх 2008 года среди мужчин по фристайлу. Али Исаев (9-0) В BELLATOR CAGE, ЗАНИМАЯ 8-ОЕ МЕСТО В СРЕДНЕМ ВЕСЕ Лоренц «Муссон» Ларкин (24-7, 2 NC) матч-реванш Россия Мухаммед «Шаркас» Берхамов (15-1, 1 NC) в полусреднем весе после отсутствия соревнований в июле. Бывший чемпион BELLATOR в легчайшем весе Дарион Колдуэлл «Волк» (14-6, 1 Северная Каролина) сыграет с Россией Никита Михайлов (9-2) и миля в полулегком весе между Джексоном и Уинком Исайя Хокетт «Банда Центральной долины» (2-1) ж Питер «Васаби» Исигуро (2-1) завершает стартовый состав.

Bellator 290: Бадр против Федора 2 Он пройдет на Kia Forum в Инглвуде, штат Калифорния, и будет транслироваться Прямая трансляция на CBS в 21:00 по восточному поясному времени / 18:00 по тихоокеанскому времени.Пока начальная часть мероприятия будет транслироваться на Канал BELLATOR MMA на YouTube, канал SHOWTIME Sports на YouTube и Pluto TV начиная с 18:00 по восточноевропейскому времени / 15:00 по тихоокеанскому времени. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу на Ticketmaster.com и Bellator.com.

Получивший меткое прозвище «Высокий» Стив Моури, финишер ростом шесть футов восемь дюймов недавно сразился в нокауте с бывшим временным чемпионом BELLATOR в супертяжелом весе Валентином Молдавским. в августе. Результат прервал победную серию — и конец — для претендента на пятое место в супертяжелом весе, хотя он не проиграл как профессионал с момента подписания контракта с BELLATOR в 2018 году. 30-летний продюсер Kill Cliff FC очень хочет вернуться. своим победным путям в феврале, когда он встречает Али Исаев В борьбе непобедимых тяжелоатлетов. Мори будет стремиться использовать свои опасные и опасные болевые навыки, чтобы устроить Исаеву аплодисменты стоя в тяжелом дивизионе Bellator однажды ночью, когда титул в дивизионе будет разыгран, и стать хедлайнером турнира.

Али Эзееву не чужды самые яркие достижения в боевых видах спорта, поскольку он участвовал в летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, Китай. Бывший чемпион ПФЛ Исаев привез с собой свой непревзойденный рекорд 290 Стремясь произвести сильное первое впечатление на поклонников BELLATOR и представителей тяжелого дивизиона. Награжденный борец не участвовал в соревнованиях с 2019 года, но победа над таким бойцом, как Моури, так же хороша, как и у любого конкурента, чтобы начать свое восхождение по командной лестнице. 39-летний игрок будет стремиться доказать, что он принадлежит к числу лучших, поскольку он сразится с соперником, занявшим 5-е место, в своем дебютном промоушене 4 февраля в Инглвуде.

Непобедимый с 2018 года, 8-й чемпион в среднем весе Лоренс Ларкин. Его возвращение в полусредний вес в июле прошлого года привело к тому, что он испортил отношения с Мухаммадом Бархамовым. Они сражались на любом состязании в 283 Проект производства сульфатов 283 Ларкин из «Риверсайда» выглядел впечатляюще в своих предыдущих шести матчах, в которых он выиграл со счетом 6:0, нокаутировав Кайла Стюарта. Как соответствующий восклицательный знак для успешной операции. в 29036-летний Ларкин будет искать выход из боя с Берхамовым и начнет этот второй набег в 170 фунтах в доминирующем стиле с знаменательной победы в преддверии BELLATOR на CBS впервые.

В то время как Ларкин видел, как его шестикратная победная серия прервалась без соревнований, полоса Мухаммада Бархамова из 12 побед подряд подошла к концу в 283 Проект производства сульфатов 283, также. Бывший чемпион ACB в супертяжелом весе является титулованным финишером с девятью дублями и двумя нокаутами на его счету, один из которых попал в руки теперь уже нет. 10 рангов Джалил Уиллис На дебюте берхамовского BELLATOR. В общем послужном списке 28-летнего россиянина победы над Уиллисом, Тофик МусаевИ Джесси Тейлор, и Бретт Купер, но Берхамов надеется 290 Вы увидите, как он добавит к этому списку имя Лоренса Ларкина, поскольку он надеется ворваться в переполненный рейтинг полусреднего веса в феврале.

У бывшего чемпиона BELLATOR в легчайшем весе Дариона Колдуэлла с 2020 года было неспокойное время в клетке Bellator, но 35-летний боец ​​из Нью-Джерси надеется, что сможет изменить ситуацию 4 февраля против Никиты Михайлова. Колдуэлл выиграл титул BELLATOR в 2017 году, победив единогласным решением судей Эдуардо «Дуду» Дантаса, за которым последовал доминирующий удушающий прием гильотиной в первом раунде. Леандро Хьюго для своей первой защиты титула. Также на его счету победы над опасным полулегковесом. Адам БурексИ Генри Корралес, и Ноад Лахат, свидетельство его истинного уровня мирового класса и способности держать весовую категорию выше своего естественного дивизиона. в 290Колдуэлл будет стремиться вернуться в очередь на победу над Михайловым и подтвердить свой статус одного из лучших бойцов легчайшего веса в элитном 135-фунтовом дивизионе Bellator.

В отличие от Колдуэлла, Никита Михайлов стремится показать, что даже в свои 24 года его время сейчас находится в богатом талантами легчайшем весе BELLATOR. Российский нападающий пока показывает впечатляющий результат 2:1 в Bellator, и эта серия включает в себя победу над фаворитом болельщиков. Брайан Мур. Михайлов заработал себе репутацию на российской региональной арене и с тех пор, как присоединился к BELLATOR в 2021 году, выглядел как будущий претендент, даже сравнявшись с будущим победителем BELLATOR World Grand Prix в легчайшем весе. Энрике Барзолав свой последний выход. Михайлов постарается добавить к своему послужному списку самую крупную победу в своей карьере над Колдуэллом. 290 Сосредоточимся на выходе в высший дивизион группы в феврале следующего года.

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Bellator 290: Падре vs. Федор 2основная карта:

CBS и Paramount+

4 февраля 2023 г., суббота — 21:00 по восточному поясному времени / 18:00 по тихоокеанскому времени

Главное событие чемпионата мира в супертяжелом весе: #с-Райан Бейдер (30-7, 1 НК) против №3-Федор Емельяненко (40-6, 1 НК)

Главное событие чемпионата мира в среднем весе: #с-Джонни Эблин (12-0) по сравнению с № 3-Анатолий Тальков (3-31)

Борьба с лишним весом: №8-Сабах Хомаси (17-10) т. Бреннан Уорд (6-16)

Bellator 290: Падре vs. Федор 2Начальная карта:

Канал BELLATOR MMA на YouTube | Плутон ТВ

18:00 по восточноевропейскому времени / 15:00 по тихоокеанскому времени

Борьба с лишним весом: №7-Нейман Грейси (11-4) по сравнению с Майкл Ломбардо (13-3, 1 НК)

Борьба с лишним весом: №8-Лоренс Ларкин (24-7, 2 NC) vs. Мохаммед Бархамов (15-1, 1 НК)

Бой в полулегком весе: Генри Корралес (20-6) против Ахмед Магомедов (10-0, 1 НК)

Бой в тяжелом весе:№5-Стив Мюрри (10-0, 1 NC) vs. Али Исаев (9-0)

Легкая посадка: Крис Гонсалес (7-2) против Макс Роскофф (7-1)

Легкий вес подходит:№6-Грант Нил (7-1) против №9-Карл Альбрехтсон (13-4)

Бой в наилегчайшем весе: Алехандра Лара (9-6) по сравнению с Диана Авсарагова (5-0)

Вес брюк: Дарион Колдуэлл (14-6) против Никита Михайлов (9-2)

Вес брюк: Джейлон Бейтс (6-0) против Логотип Журнала (8-1)

Бой в полулегком весе: Исайя Хокетт (2-1) против Питер Исигуро (2-1)

Борьба с лишним весом: Итан Хьюз (3-0) против Джозеф Каракая (1-0)

* Карта может быть изменена.

Пожалуйста, посетите Bellator.com для получения дополнительной информации.

Обновленный КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ BELLATOR — нажмите на ссылку, чтобы увидеть обновленные боевые пропуска

сидел. 4 февраля // Bellator 290: Бадр против Видора 2 // Kia Forum // Энглвуд, Калифорния.

Пятница. 24 фев // Bellator 291: Амосов против Стерли 2 // 3Arena // Дублин, Ирландия

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О беллатор

BELLATOR MMA — ведущая мировая организация смешанных единоборств, в которую входят многие из лучших бойцов мира. Под руководством промоутера-ветерана Скотта Кокера мероприятия BELLATOR проводятся в крупных городах мира, и их можно увидеть по телевидению в более чем 160 странах перед аудиторией более миллиарда человек. В Соединенных Штатах BELLATOR можно увидеть на SHOWTIME. BELLATOR состоит из исполнительной команды, в которую входят ведущие профессионалы отрасли в области телевизионного производства, координации прямых трансляций, развития бойцов/отношений, закупок площадок, создания/развития спонсорства, международного лицензирования, маркетинга, рекламы, рекламы и комиссионных отношений. BELLATOR со штаб-квартирой в Голливуде, штат Калифорния, принадлежит гиганту индустрии развлечений Paramount, где расположены ведущие мировые развлекательные бренды, поддерживающие связь с аудиторией с помощью привлекательного контента на телевидении, в кино, онлайн и на мобильных платформах.