Беллатор ММА | Bellator объявил о своем возвращении в Сан-Хосе 10 марта с участием чемпиона мира УСМАНА НУРМАГОМЕДОВА.

Лос-Анджелес — BELLATOR MMA сегодня объявила о выпуске долгожданного автомата MILLION DOLLARS. Гран-при мира в легком весе BELLATORТы пойдешь Пятница, 10 мартакогда акция вернется к Центр SAP в Сан-Хосе. Недавно коронованный чемпион мира в полусреднем весе и талант № 7 в весовой категории. Усман Нурмагомедов (16-0) будет защищать свой пояс против бывшего чемпиона UFC в легком весе и третьего посева Бенсон «Гладкий» Хендерсон (30-11) в главном событии.

Bellator 292: Нурмагомедов против Хендерсона воздух будет ПРЯМОЙ ЭФИР В 22:00 по восточному / 19:00 по тихоокеанскому времени.

Он также намерен занять второе место в рейтинге нокаутов. Тофик Мусаев (20-4) попадет на четвертое место Александр «Пересвет» Шепли в) Стихи (22-3) в том, что обещает захватывающий и удивительный случай. Оба матча станут первым раундом мирового Гран-при BELLATOR в легком весе, а все матчи мирового Гран-при запланированы на пять пятиминутных раундов.

Балаторные гири Джош Хилл (21-5) ф Касс Белл (6-2), а также тяжелые веса Владимир Гувеа (1-0) против Шон Такер Объявлено (1-3) для начального сегмента мероприятия, которое будет транслироваться в прямом эфире в 18:00 по восточному поясному времени / 15:00 по тихоокеанскому времени на канале YouTube BELLATOR MMA, канале SHOWTIME Sports YouTube и Pluto TV.

Билеты на мероприятие поступят в продажу в пятницу, 13 января, и их можно будет приобрести на Ticketmaster.com или Bellator.com. Специальная предварительная дата запланирована на 11 и 12 января..

24-летний Нурмагомедов Он выглядел просто захватывающим в течение первых пяти раундов под знаменем BELLATOR, завершив свой успешный забег за титул чемпиона в легком весе, свергнув «Питбуля» Патрики мастерским единогласным решением судей на закрытии турнира. 288 Проект производства сульфатов 288 в прошлом ноябре. Динамичный дизайнер стал первым чемпионом Дагестана в BELLATOR благодаря победе, достижение, которое, несомненно, добавит наследство двоюродному брату Нурмагомедова, легенде ММА Хабибу Нурмагомедову, и дяде, знаменитому тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Несмотря на пугающие позиции, которые ему предстоит заполнить, Усман Нурмагомедов до сих пор делал именно это в своей растущей карьере в ММА. Сейчас Нурмагомедов примет участие в мировом Гран-при BELLATOR в легком весе, где ему придется трижды подряд защищать свой титул, чтобы выйти победителем и получить Гран-при на миллион долларов.

39-летний Хендерсон, бывший чемпион UFC и WEC в легком весе, в разгар последней попытки завоевать титул BELLATOR, который ему дважды ускользал. «Гладкий» долгое время был одной из самых знаковых фигур в спорте, и его всесторонние навыки позволили ему процветать на самых высоких спортивных уровнях в течение почти двух десятилетий. 17-летняя карьера Хендерсона включает в себя победы над такими игроками, как Нейт Диас, Хорхе Масвидал, Фрэнки Эдгар, Патрисио Питбуль и многими другими. Теперь он надеется добавить имя Османа Нурмагомедова в свое впечатляющее резюме в Сан-Хосе 10 марта. В последние месяцы продукт MMA Lab выглядел как прежде, опередив #7. Ислам Мамедов И № 9 в рейтинге Питер Коли в последовательных матчах, чтобы заработать этот титул против Нурмагомедова.

Тофик Мусаев появится на втором курсе, стремясь развить ошеломляющий, короткий, 27-секундный нокдаун от Sydney Outlaw в его Беллатор в первый раз. 33-летний футболист заработал репутацию устрашающего мощного игрока, выступая на международных соревнованиях, одержав 16 нокаутов в 20 профессиональных победах. Представляя Азербайджан, претендент в легком весе, занявший второе место, уже обыграл двух участников Гран-при на вне закона и бывший обладатель титула Патрики «Питбуль» которого Мусаев победил на RIZIN 20 и стал чемпионом RIZIN Fighting Federation в легком весе в 2019 году. Мусаев поставил перед собой одну цель – выиграть чемпионат BELLATOR в легком весе, и путь к реализации титульных амбиций Муссаева должен будет пройти через россиянина Александра Чабели, титулованный нападающий сам по себе.

В равной степени стремится завоевать титул Чепли, посеянный под номером 4, российский специалист по атаке, который считает, что его время для чемпионства BELLATOR в легком весе пришло. 29-летний Чапли был безупречен в своих первых трех боях под знаменем Bellator, одержав победы над Алфи Дэвисом. и Бобби Кинг, прежде чем одержать свою фирменную победу в промоушене, нокаутировав бывшего чемпиона во втором раунде. Брент Примус в 282 Проект изготовления металлических контейнеров 282. Шепли оттачивал свои навыки в престижном американском тренажерном зале в Коконат-Крик, штат Флорида, где он тренировался вместе со звездами ММА, такими как чемпион BELLATOR в среднем весе. Джонни Эблин и другие. Пересвет постарается продемонстрировать свое мастерство 10 марта, когда он сразится с Тофиком Мусаевым в этом первом раунде Гран-при.

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Bellator 292: Нурмагомедов vs. Ключ-карта Хендерсона:

время для шоу

Пятница, 10 марта — 22:00 по восточноевропейскому времени / 19:00 по тихоокеанскому времени

Главное событие чемпионата мира в легком весе: С-Усман Нурмагомедов (16-0) против #3-Бенсон Хендерсон (30-11)

Четвертьфинал Гран-при в легком весе: #2-Тофик Мусаев (20-4) против №4-Александр Шепли (22-3)

Начальная карта:

Канал BELLATOR MMA на YouTube | Канал Showtime Sports на YouTube | Плутон ТВ

19:00 по восточному поясному времени / 16:00 по тихоокеанскому времени

Вес брюк: Джош Хилл (21-5) против Касс Белл (6-2)

Бой в тяжелом весе: Владимир Гувеа (1-0) против Шон Такер (1-3)

Бой в среднем весе: Тео Хейг (1-0) против Адам Вамсли (2-2)

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Обновленное расписание мероприятий BELLATOR

Пятница. 4 февраля // Bellator 290: Бадр против Емельяненко 2 // Kia Forum // Лос-Анджелес, Калифорния

он сел. 25 фев // Bellator 291: Амосов против Сторли 2 // 3Arena // Дублин, Ирландия

Пятница. 10 марта // Bellator 292: Нурмагомедов против Хендерсона // Центр SAP // Сан-Хосе, Калифорния

О Беллатор:

BELLATOR MMA — ведущая мировая организация смешанных единоборств, в которую входят многие из лучших бойцов мира. Под руководством промоутера-ветерана Скотта Кокера мероприятия BELLATOR проводятся в крупных городах мира, и их можно увидеть по телевидению в более чем 160 странах перед аудиторией более миллиарда человек. В Соединенных Штатах BELLATOR можно увидеть на SHOWTIME. BELLATOR состоит из исполнительной команды, в которую входят ведущие профессионалы отрасли в области телевизионного производства, координации прямых трансляций, развития бойцов/отношений, закупок площадок, создания/развития спонсорства, международного лицензирования, маркетинга, рекламы, рекламы и комиссионных отношений. BELLATOR со штаб-квартирой в Голливуде, штат Калифорния, принадлежит гиганту индустрии развлечений Paramount, где расположены ведущие мировые развлекательные бренды, поддерживающие связь с аудиторией с помощью привлекательного контента на телевидении, в кино, онлайн и на мобильных платформах.

О шоутайме:

Шоутайм Сети Инк. (SNI), дочерняя компания Paramount, представляет собой премиальный сервис SHOWTIME®, предлагающий получившие признание критиков оригинальные сериалы, захватывающие документальные фильмы, кассовые хиты, специальные комедийные и музыкальные программы и экстремальные виды спорта. SHOWTIME доступен как отдельная служба потоковой передачи для всех основных вещательных компаний и Showtime.com, а также для поставщиков кабельного телевидения, DBS, телекоммуникационных компаний и поставщиков потокового видео. SNI также предоставляет услуги премиум-класса THE MOVIE CHANNEL™ и FLIX®, а также выпускает релизы по запросу для всех трех брендов. SNI продает и распространяет спортивные и развлекательные шоу среди подписчиков с оплатой за просмотр через SHOWTIME PPV®. Для получения дополнительной информации перейдите на сайт www.SHO.com.