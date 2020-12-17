Беллегрино российским СМИ: «Жаль, что нордика нет, я всегда хочу встретиться с лучшими» – Fonto Italia

Давос выиграл спринт в конькобежном спорте в прошлую субботу и вернулся к победе на чемпионате мира. Потрясающий успех Федерико БеллегриноОн возглавляет швейцарскую трассу в своей карьере, пятнадцатое место в гонках первого уровня, 14 место на Кубке мира и один из чемпионатов мира. Однако, поскольку он приехал без своих поклонников, это был особый успех, который сопровождал его каждый год в Давосе. Фанаты Самое странное во мне то, что мой фан-клуб не работает – объявил он Беллегрино Он публикует в интересном интервью Sovsport.ru на российский сайт – Поскольку Давос тоже стал для них постоянной ареной, это тот темп, в котором я участвовал много раз в своей жизни. Мой двенадцатый спринт в свободной технике в Давосе.

Пришел успех, которого не было Globo И другие норвежцы. «Отсутствие было незамеченным – Синий признал – Извините, потому что мне нравится сравнивать себя со всеми, было грустно, что некоторых из лучших не было. Однако это меня удивило, и хотя все предлагали мне отличный вариант, я не потерял фокус. Иногда легче, когда ты не фаворит, и когда ты Клабо, на других оказывается такое же давление. В этот раз мне было что терять, но в то же время я очень верил в это и не хотел упускать эту возможность. Хотя я никогда не думал, что окажусь в такой форме сразу после травмы в августе, я действительно хотел этой победы »..

Предыдущая неделя Беллегрино Он добился лучших результатов в остальном Давосе с россиянами. Польшунов. Похоже, наладились хорошие отношения с обладателями чемпионата мира по футболу. Даже после субботнего спринта Полшунов утащил его со сцены на прогулку и разместил фото в Instagram. Судя по всему, отношения двух спортсменов вызывают большой интерес у российских СМИ. “Тогда мы просто обратили на это внимание – Он согласился Беллегрино – Мы часто сотрудничаем, потому что у нас одна и та же компания-поставщик неба. Два года назад и в прошлом году мы оказались с товарищами Крамера, на этот раз Польшунов был в Муньо, а потом в Давосе. Когда вы находитесь на митинге, идя по проходу утром и днем, легко пересечься и обменяться парой слов. У меня с ним хорошие отношения, а потом моя невеста Грета (Лоран, Эд) и его партнерша Анна Гербеадева часто пишут в Instagram после гонок. Хорошо ли Польшунов говорит по-английски? Теперь, когда он понимает себя, еще несколько лет назад это было очень трудно »..

Беллегрино Затем он вернулся в отсутствие скандинавов и финнов, подтвердив критику, уже высказанную в пресс-релизе на прошлой неделе: Европа Северные страны говорят, что они не считают, что для их спортсменов безопасно соревноваться в Центральной Европе. В Лахти, Фалуне и Ульрисхамне они снова будут там с января до начала февраля. План переместить Улришема после того, как Фэллон пришел к ним, был сорван FIS. Что, если я найду различия между Ругой и Давосом в вопросе Ковита? Протокол FIS был таким же, каждый регион подчинялся своим собственным правительственным правилам. В Давосе эти действия более ограничены, чем в Руге: в Швейцарии у нас есть лыжники, а в Финляндии были коллеги и много людей на трассе во время тренировок »..

Блю рассказал о самой важной FIS за последние недели. «Я не буду об этом говорить. Я бы сказал, что многие выступают против тех, кто работает в FIS, точно так же, как уродливые и уродливые люди, сидящие за столом. За прошедшие годы Швеция и Норвегия приняли множество решений, часто потому, что, когда они что-то предлагают, другие страны, не задумываясь, следуют их примеру, и если мы это сделаем, альпийцы будут отвергнуты »..

Возвращаясь к разговору о матчах, Беллегрино Как писали некоторые, он не верит в Открытый чемпионат России без Северных стран: Воскресенье было в 15 км, но на скорости я надеюсь, что нет, и надеюсь, что что-то выиграет. В субботу мы видели нечто иное, чем Открытый чемпионат России “..

Беллегрино Тур де Скай будет пропущен на старте. Синий всегда участвовал в популярных многодневных гонках с упором на спринт, не доходя до конца. Поскольку у Cermis выходной, можете ли вы изменить свой график? Класс I будет оценивать, как противостоять Tour de Sky в следующие несколько дней, с целью общей классификации или просто спринтерских уровней, как в предыдущие годы. Многие из спринтерских гонок в этом году были отменены, поэтому я постараюсь оставаться в хорошей форме до конца календаря »..