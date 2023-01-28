Белоруска Арина Соболенко выиграла свой первый крупный турнир на Открытом чемпионате Австралии

Арина Соболенко боролась за свой первый титул Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии по теннису, одержав победу со счетом 4-6 6-3 6-4 над Еленой Рыбакиной из Казахстана, занявшей 22-е место, в субботу в захватывающем финальном матче между двумя сильнейшими нападающими Открытого чемпионата Австралии. женская игра.

11-я победа подряд в этом году также означает, что белоруска вернется на второе место после Иги Святек, пожиная плоды своей улучшенной психической устойчивости и создавая реальную угрозу в высшей лиге.

Поскольку из-за вторжения Москвы в Украину только российские и белорусские игроки могут соревноваться в качестве индивидуальных спортсменов без национальной принадлежности в Мельбурн-парке, Соболенко также стал первым нейтральным спортсменом, выигравшим крупный чемпионат.

Она упала на пол от восторга после победы и подошла к Рыбакиной стороне площадки, чтобы обнять ее, прежде чем подняться, чтобы обнять ее эмоциональное окружение в ложе игроков.

«Большое спасибо за прекрасную атмосферу», — сказала Соболенко, получившая трофей от бывшей первой ракетки мира Билли Джин Кинг. «И, конечно же, моя команда, я бы сказал, самая сумасшедшая команда на Туре. В прошлом году у нас было много ошибок, мы много работали».

Она добавила: «Я надеюсь вернуться в следующем году и показать вам свой лучший теннис, и что вы поддержите меня еще больше».

Уроженец России Рыбакина повела со счетом 3:1 с комфортным приемом после того, как Сабаленко с пятым семенем отказалась от подачи с двойной ошибкой и подала длинный удар справа, но казахстанка оказалась под давлением и позволила сопернице сравнять счет в первом сете со счетом 4-4. .

Однако Рыбакина отреагировала немедленно, подняв жару в неспокойных условиях на арене Рода Лейвера, чтобы сделать еще один брейк, поскольку Соболенко в пятый раз допустила двойную ошибку, сохранив сет с большой подачей, которую белоруска отправила домой.

Это был первый раз, когда чемпионка Аделаиды Соболенко проиграла сет в 11 матчах в этом году, и нервы только немного начали проявляться, прежде чем 24-летняя спортсменка догнала и спасла два стопа в начале следующего сета.

После этого Соболенко обрела некоторую стабильность в перерыве, но ей пришлось преодолеть колебания, чтобы выйти вперед со счетом 4: 1, после чего она взревела и сравняла счет с помощью одиннадцатой и двенадцатой подачи, чтобы вывести матч в Мельбурн Парке на третье место. место. он сел.

Соболенко подавала с ядом и возвращала удары глубоко в сезон, чтобы пробить дыры в защите Рыбакиной и выйти вперед 5-3. Затем она дважды ошиблась в одном матч-пойнте и пропустила еще два, прежде чем, наконец, выиграла и завоевала Мемориальный трофей Дафны Акхерст.

«Хочу поздравить Арину… Я знаю, как много вы для этого работали», — сказала Рыбакина. «Надеюсь, у нас будет больше боев.

«У меня мурашки по коже, когда все болели за нас… Я с нетерпением жду возможности вернуться в следующем году… Это были отличные две недели для меня, и я надеюсь, что смогу добиться таких же и лучших результатов».