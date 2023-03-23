Белоруска Арина Соболенко говорит о «ненависти» в раздевалке из-за вторжения России в Украину

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко заявила, что столкнулась с «ненавистью» в своей гримерке из-за роли ее страны во вторжении России в Украину.

Би-би-си цитирует чемпионку Открытого чемпионата Австралии по теннису, которая сказала, что у нее также были «странные разговоры» с членами команд игроков.

Союзник России Беларусь позволила войскам использовать свою территорию для начала вторжения в прошлом году.

«Мне было очень трудно понять, что есть так много людей, которые ненавидят меня без всякой причины», — цитирует 24-летнюю Соболенко BBC Sports.

«Я ничего не делала», — добавила она.

Игроки из обеих стран были классифицированы как нейтральные спортсмены с начала конфликта и им запретили участвовать в прошлогоднем Уимблдонском чемпионате.

Соболенко, проигравшая в воскресенье в финале Индиан-Уэллса казахстанке Елене Рыбакиной, выступила перед турниром в Майами.

«Мне было очень тяжело, потому что я никогда не испытывала столько ненависти в раздевалке», — цитирует ее BBC. «В Instagram много хейтеров, когда ты проигрываешь матчи, но в раздевалке я никогда с таким не сталкивался».

«У меня были некоторые, не то что драки, но у меня были какие-то странные разговоры, не с девушками, а с членами их команды. Это было тяжело. [a] трудный период. Но сейчас стало лучше».

Украинка Леся Цуренко отказалась от участия в матче против Соболенко — чемпионки Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года — в Индиан-Уэллсе на прошлой неделе.

Цуренко сказала, что у нее случился приступ паники после разговора со Стивом Саймоном, генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA), о реакции спорта на вторжение России.

WTA также вынесла официальное предупреждение россиянке Анастасии Потаповой в Индиан-Уэллсе за то, что она надела футболку московского «Спартака» перед матчем против американки Джессики Пегулы.

В то время как первая ракетка мира Ига Свитек заявила, что нужно уделять больше внимания помощи украинским игрокам, поскольку борьба идет уже второй год, двукратная чемпионка турниров Большого шлема Виктория Азаренко из Беларуси сказала, что она «не разделяет того же мнения», что и Свитек. .

Би-би-си процитировала ее слова: «Я бы посоветовала ей взглянуть на то, что было сделано, прежде чем она будет комментировать. Как член совета игроков я рада предоставить факты. Это было бы более подходящим способом. вести этот разговор».