Белорусская олимпийская бегунья сказала, что сбежала после того, как из-за предупреждения ее семьи она побоялась вернуться домой

Белорусский спринтерка Кристина Циманская В четверг она сказала, что приняла решение бежать в Польшу из Токио после того, как ее семья предупредила, что возвращаться домой небезопасно.

Выступая на пресс-конференции в Варшаве, Циманоская Она сказала, что ее бабушка предупредила ее, чтобы она не возвращалась к ней Беларусь «Потому что по телевизору о тебе говорят много плохих слов и что у тебя проблемы с психикой».

«Она сказала мне, что я не должен возвращаться в Беларусь», – сказал 24-летний мужчина.

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Циманская сказала, что ее родители также предостерегали ее от призывов к белорусам «писать обо мне ненавистные вещи» в социальных сетях.

спортсмен Он вылетел в Польшу в среду. После отказа вернуться в Беларусь Из Олимпийские игры в Токио После ссоры с ее тренерами, которая явно разозлила любителя спорта страны.

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Циманоская сказала, что ее тренеры посоветовали ей вернуться домой после того, как она публично критиковала их за попытку заставить ее участвовать в мероприятии, в котором она никогда раньше не участвовала.

В четверг бегунья сказала репортерам, что ее тренеры пришли в ее комнату и призвали ее притвориться, что она травмирована, и пойти домой.

Она сказала, что в воскресенье ее доставили в аэропорт Ханэда против ее воли, но ей удалось сбежать от официальных лиц команды и вместо этого попросить защиты японской полиции.

Игрок сказала, что использовала Google Translate, чтобы показать полиции аэропорта переведенный запрос о помощи на своем телефоне, когда она пыталась избежать посадки в самолет домой.

Циманоская получила огромную поддержку со стороны стран всего мира, и Польша предоставила ей гуманитарную визу в понедельник.

Кристина Циманоская из Беларуси бежит на 100 метров среди женщин на Олимпийских играх в Токио 30 июля 2021 года. Мартин Месснер / AFP

24-летняя девушка сказала, что решила пойти в Польша Надеясь, что сможет продолжить спортивную карьеру.

Она также сказала, что решила укрыться в стране, потому что знала, что у ее родителей и мужа не будет проблем с посещением страны.

Игрок сказала, что ее муж уже едет в Варшаву, чтобы быть с ней.

Разговор с Ассошиэйтед Пресс Во время видеовстречи в начале этой недели Циманоская сказала, что опасается наказания в случае возвращения в Беларусь.

24-летний футболист сказал, что официальные лица команды «ясно дали понять, что когда я вернусь домой, меня обязательно накажут».

На вопрос, как это прояснить, Циманская ответила, что «главная фраза в том, что мы» не принимали решения о возвращении домой, это решили другие люди, а нам только приказали, чтобы это произошло.

Бегство Циманоской в ​​Польшу произошло в связи с тем, что президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает подвергаться критике со стороны международного сообщества за его жестокое преследование политических оппонентов и критиков.

Авторитарный лидер вызвал всеобщее возмущение после того, как его правительство перенаправило самолет в столицу Минска, что привело к аресту журналиста Романа Проташевича, откровенного критика режима Лукашенко.

Во время пресс-конференции в четверг Циманская заявила, что хочет «помочь всем» в подобной ситуации.

Она также выразила надежду, что белорусы, столкнувшиеся с давлением авторитарного правительства, смогут высказаться, и она будет готова «действовать от их имени».

Спортсменке грустно, что она не подумает о возвращении в Беларусь, если не убедится, что это будет безопасно.

А до тех пор она сказала: «Я счастлива быть здесь и счастлива, что живу в безопасности».