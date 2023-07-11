Белорусская правительственная делегация приземлилась в Екатеринбурге, Россия

Екатеринбург, 9 июля. /Корр. БЕЛТА/. Делегация правительства Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко прибыла в Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации для участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2023», сообщает Bilta.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял в аэропорту Премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Сегодня Премьер-министр с большим удовольствием посетит выставку белорусских товаров. Выставка открылась в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге 7 июля.

После ознакомления с выставочным процессом ожидается встреча Романа Головченко с Евгением Куйвашевым.

Официальная церемония открытия международной выставки «Иннопром-2023», в которой Беларусь впервые участвует в качестве страны-партнера, состоится завтра, 10 июля. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, Премьер-министр России Михаил Мишустин и Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов примут участие в основной стратегической сессии «Устойчивая индустриализация: стратегия обновления» Международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Иран организуют групповые национальные выставки в рамках международной выставки. Субъектами Российской Федерации будет организовано до 25 групповых выставок. Ожидается прибытие делегаций из Алжира, Ганы, Германии, Египта, Индии, Китая, Нигерии, ОАЭ, Пакистана, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

В пресс-службе белорусского правительства сообщили, что в рабочем графике премьер-министра Романа Головченко также много встреч и переговоров. Запланированы посещения учреждений Свердловской области.