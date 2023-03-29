Белорусские и российские ученые решают практические экономические задачи

МИНСК, 29 марта. /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов сообщил, что научное сообщество Беларуси и России занимается практическими проблемами реального сектора экономики. Беларусь.

«Конгресс молодых ученых России и Беларуси — это не просто историческое событие научно-технического сотрудничества наших стран. Сегодняшний форум ставит перед научным сообществом Союзного государства вполне конкретные и практические задачи. Эти задачи направлены на стимулирование новых исследований , создавая благоприятные условия для прогресса в ключевых областях — от физики до медицины Результаты этих исследований интегрируются в реальный сектор экономики России и Беларуси, используются в производстве, информационных технологиях и сельском хозяйстве; «Они способствуют импортозамещению , и направить нас на путь технологического суверенитета», — сказал Борис Грызлов.

По его словам, участие в этой масштабной работе особенно важно для молодых исследователей, так как именно они будут задавать тенденции в науке на ближайшие годы. «Мы прекрасно понимаем, что высокие технологии являются краеугольным камнем экономики Союзного государства. Напомню, что 27 марта по итогам заседания Совета Министров Союзного государства было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций был подписан с целью придания нового импульса нашему взаимодействию в этой сфере», — отметил посол.

Уже ведется работа над 20 совместными проектами по ключевым направлениям. В первую очередь это касается автомобильной и электронной промышленности. При этом мы расширяем горизонт планирования и обсуждаем не только совместные прикладные исследования, но и реализацию амбициозных меганаучных проектов. Борис Грызлов отмечает, что свидетельством этого является открытие 29 марта филиала Курчатовского института в Национальной академии наук Беларуси.

Решение о проведении Конференции молодых ученых Беларуси и России было принято Президентами Беларуси и России в декабре 2022 года. Мероприятие приурочено к Дню единения народов Беларуси и России. В конференции примут участие молодые исследователи из исследовательских центров и высших учебных заведений обеих стран. Российскую Федерацию представляют Курчатовский институт и Российская академия наук, включая Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр и филиалы академии в Сибири и на Дальнем Востоке.