Белорусские сторонники заявляют о повреждении российского военного самолета под Минском

(Рейтер) — Белорусские сторонники и члены оппозиции в изгнании заявили, что российский разведывательный самолет А-50 был поврежден в результате атаки беспилотника на аэропорт недалеко от белорусской столицы Минска в воскресенье.

Александр Азаров, лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL, заявил в приложении для обмена сообщениями Telegram и на польском новостном канале «Белсат»: «Это были беспилотники.

«Сейчас они благополучно покинули страну».

Pilsat — польский телеканал, специализирующийся на белорусских новостях, которые Минск назвал экстремистскими. BYPOL, в которую входят бывшие сотрудники правоохранительных органов, поддерживающие оппозиционных политиков, признана террористической организацией.

Это была самая успешная диверсия с начала 2022 года, заявил в Twitter советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вякурка.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения. Немедленного ответа от министерств обороны России и Белоруссии на запрос о комментариях не последовало.

По сообщению BYPOL, в результате двух взрывов при обстреле авиабазы ​​Мачуличи под Минском повреждены передняя и средняя части самолета, а также антенна РЛС.

Бериев А-50, получивший в НАТО прозвище «Опора», представляет собой российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, обладающий возможностями управления и контроля в воздухе и возможностью одновременного отслеживания до 60 целей.

С начала российского вторжения в Украину год назад в Беларуси и в приграничных с Украиной регионах России было совершено множество диверсионных актов, особенно на железнодорожном транспорте.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не принимал непосредственного участия в войне России с Украиной, но год назад он разрешил ее силам использовать территорию в качестве плацдарма в начале вторжения.

Россия и Беларусь создали в Беларуси совместную воинскую часть и провели множество учений. В Беларусь переброшен ряд российских боевых самолетов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения.

История продолжается

«Я горжусь всеми белорусами, которые продолжают сопротивляться гибридной российской оккупации Беларуси и бороться за свободу Украины», — написала Тихановская в Twitter.

(Эта история исправлена, чтобы зафиксировать временные рамки в пункте 5 на начало 2022 года)

(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне; под редакцией Роберта Перселла)