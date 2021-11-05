Москва, 4 ноября. В четверг белорусский депутат Андрей Савинье заявил, что заявление президента Беларуси Александра Лукашенко по Крыму на заседании Высшего Госсовета РФ и Беларуси означает признание его в составе России.

«Без сомнения», – сказал Савине, председатель Постоянного комитета по международным делам Палаты представителей (нижней палаты белорусского парламента), каналу Solovyov Live на YouTube.

Законодатель подчеркнул, что Беларусь давно рассматривает Крым как территорию России, но это еще не «формализовано для российского медиапространства».

«Однако несколько раз заявление президента о том, что это (Крым в составе России-ТАСС) является политическим фактом. Сегодня это было заявлено однозначно, а для нас Крым, а также, скажем, месяц назад, и был частью нет составной части РФ.

Лукашенко «пожаловался» Путину сегодня на видеоконференции Верховного Совета Союзного государства, что его не пригласили в Севастополь на празднование Дня народного единства в России, хотя Путин «обещал, что привезет меня в Крым. . » В ответ Путин рассказал Лукашенко о памятнике жертвам Гражданской войны в России (1917-1922) в Крыму и заверил, что всегда будет рад приветствовать президента Беларуси на полуострове.

О крымской конфессии

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В опросе 16 марта в голосовании приняли участие более 80% имеющих право голоса. Объединение с Россией поддержали 96,7% и 95,6% в Крыму и Севастополе соответственно. 18 марта президент России подписал договор о присоединении Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации. 21 марта договор ратифицировал Федеральное собрание. Вопреки бесспорным результатам референдума Киев отказался признать Крым частью России.

23 марта 2014 года Лукашенко заявил, что Крым де-факто является частью России, отметив, что никто не требовал признания или непризнания крымского референдума.

9 августа 2021 года Лукашенко заявил, что Беларусь признает Крым частью России, когда «последние российские олигархи» начнут доставлять туда товары.