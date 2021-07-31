Белорусский лидер готов пригласить российские войска «в случае необходимости»

Киев, Украина (AFP). В пятницу авторитарный президент Беларуси заявил, что готов пригласить в страну российские войска, если такой шаг будет необходим для обеспечения безопасности как Беларуси, так и России.

Но президент Александр Лукашенко сказал, что пока “в этом нет никакой нужды”.

В комментариях, опубликованных государственным информационным агентством Белта, Лукашенко подчеркнул, что в прошлом году он боролся с антиправительственными протестами без участия вооруженных сил других стран, но добавил, что без колебаний введет российские войска в случае необходимости.

Лукашенко сказал, что Беларусь может быстро развернуть 500 000 своих военнослужащих, но «если этого будет недостаточно, будут задействованы все российские вооруженные силы». «Если это необходимо, мы не сомневаемся».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Москва не получала официальных запросов от Беларуси о размещении войск, и что такой шаг был «возможен только после официального запроса руководства одной страны руководству другой».

Россию и Беларусь связывают тесные военные и оборонные связи. Две российские радиолокационные станции, взаимодействующие с атомными подводными лодками, расположены в Атлантическом, Индийском и некоторых частях Тихого океана в Беларуси. В сентябре между двумя бывшими советскими республиками запланированы масштабные совместные военные учения.

До недавнего времени правительство Лукашенко сопротивлялось попыткам Москвы расширить военное присутствие в Беларуси и отказывалось от запросов об открытии авиабазы ​​и размещении дополнительных войск в стране.

Но на фоне политического кризиса, который развернулся в Беларуси после переизбрания Лукашенко на шестой срок в августе 2020 года, он был встречен массовыми протестами, и Россия пообещала своим соседям военную поддержку и выделила заем в 1,5 миллиарда долларов для нестабильной белорусской экономики.

Лукашенко пережил месяцы протестов, которые вспыхнули после его победы на президентских выборах в августе 2020 года, которые оппозиция и Запад сочли мошенническими. Он ответил на демонстрации массовым подавлением протестов, в результате которого было арестовано более 35 000 человек и тысячи были избиты полицией.

Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели многочисленные санкции против руководства Беларуси и ключевых секторов ее экономики после кризиса.

Белорусский политолог Валерий Карпалевич сказал Associated Press, что комментарии Лукашенко в пятницу были явной попыткой запугать Запад.

Он впервые пригрозил ввести российские войска в Беларусь. Однако Кремль не спешит поддерживать эти инициативы.

Лукашенко обвинил Запад в попытке организовать революцию в стране, которой он управлял железной рукой на протяжении десятилетий, и в заговоре с целью государственного переворота, включая давление на Беларусь с помощью санкций. Его соперник на выборах сбежал в Литву, и литовские официальные лица заявляют, что власти Беларуси сейчас наводняют границы Литвы мигрантами, чтобы оказать давление на европейскую страну.

«Похоже, они ищут наши больные места. Бьют в основном экспортные отрасли белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийные удобрения и т. Д. Но главная цель – оставить людей без пенсий, зарплат, льгот, образования, медицины. заботиться и вызывать недовольство среди белорусов.

Белорусский президент призвал к более активным действиям против правозащитных групп в стране, утверждая, что они стоят за иностранными вдохновителями, и сказал, что давление правительства на независимые СМИ будет продолжаться.

«Свобода слова, которую мы сегодня защищаем конституцией, превратилась в экстремистскую деятельность», – сказал Лукашенко, призвав государственных чиновников строго контролировать каждого журналиста и блогера. Критика властей – это одно. Мы всегда адекватно реагировали на критику … Другое дело призывать к восстанию и резне тех, кто не поддерживает так называемые революционные настроения головорезов ».

Белорусские власти в последние недели усилили давление на НПО и независимые СМИ, проведя более 200 рейдов в офисах и квартирах активистов, журналистов только в этом месяце, сообщает Центр по правам человека «Весна».

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в пятницу в Минске и других городах продолжились рейды и аресты журналистов. Ранее на этой неделе власти объявили финансируемый Польшей телеканал «Белсат» экстремистской группировкой.

В общей сложности 28 белорусских журналистов остаются под стражей либо в ожидании суда, либо отбывают наказание. В четверг пресс-группы призвали власти оказать неотложную помощь в больнице. За известным журналистом находился в предварительном заключении.

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Автор Associated Press Дарья Литвинова внесла свой вклад в этот репортаж из Москвы.