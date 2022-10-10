Белорус Лукашенко предупреждает Украину и вводит войска с Россией

ЛОНДОН (Рейтер) — Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в понедельник, что отдал приказ о размещении войск с российскими войсками вблизи Украины в ответ на то, что, по его словам, является явной угрозой для Беларуси со стороны Киева и его сторонников на Западе.

Комментарии Лукашенко, находящегося у власти в Беларуси с 1994 года, указывают на возможную дальнейшую эскалацию войны в Украине, возможно, с участием совместных российских и белорусских сил на севере Украины.

«Удары по территории Беларуси сегодня не только обсуждаются в Украине, но и планируются», — заявил Лукашенко на совещании по безопасности, не предоставив доказательств этого утверждения. «Хозяева подталкивают их начать войну против Беларуси, чтобы затащить нас туда».

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«Мы готовились к этому десятилетиями. Если нужно, мы ответим», — сказал Лукашенко, добавив, что говорил с президентом России Владимиром Путиным о ситуации во время его встречи в Санкт-Петербурге.

Лукашенко сказал, что он и Путин договорились о развертывании региональной военной группы и начали собирать силы два дня назад, очевидно, после нападения на российский автомобильный и железнодорожный мост в Крым рано утром в субботу.

Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам в Беларусь было направлено предупреждение о том, что Украина планирует построить «Крымский мост-2», однако подробностей он не сообщил.

Мой ответ был прост: скажите президенту Украины и прочим сумасшедшим: если они прикоснутся хоть к метру нашей территории, Крымский мост покажется им прогулкой в ​​парке. «

Армия Белоруссии насчитывала около 60 тысяч человек. В начале этого года Беларусь развернула в приграничных районах 6 батальонно-тактических групп общей численностью несколько тысяч человек. В воскресенье командующий погранвойсками Беларуси обвинил Украину в провокациях на границе.

Российские силы использовали Беларусь в качестве плацдарма для своего вторжения в Украину 24 февраля, отправив войска и технику на север Украины с баз в Беларуси.

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Об этом сообщает Рейтер. монтаж Гая Фолконбриджа

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