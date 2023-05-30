Рыбы дебютировали в 2019 году с ремнем российского производства (АП)

«Шпионку» подозревают в обучении в России Белый кит Замечено у побережья Швеция.

Норвежские официальные лица заявили, что кит был впервые замечен в Арктике. Норвегия Четыре года назад его заметили с ремнем, который, по-видимому, был произведен в России и якобы прибыл с российского военного объекта у побережья Швеции, примерно в 1250 милях к югу.

«За последние несколько недель он быстро двигался и проплыл несколько сотен километров», прежде чем достичь вод у западного побережья Швеции, сказал Олаф Лекве из Норвежского управления рыболовства.

Он сказал, что об этом сообщили у Люсекиля, который находится к северу от второго по величине города Швеции Гётеборга. Комментариев от шведских властей не последовало.

На прошлой неделе млекопитающее-альбинос было замечено во внутреннем фьорде Осло, поскольку управление призвало людей избегать контакта с животным, чтобы обеспечить его безопасность.

Наблюдатели за китами в Норвегии прозвали его Хвалдимир, объединив норвежское слово, обозначающее кит — хвал — и русское имя Владимир.

Управление заявило, что существует риск заражения Хвальдемира, когда прогулочные лодки собираются во фьорде больше, чем обычно.

Это произошло потому, что люди стремились мельком увидеть гигантский американский авианосец USS Gerald R Ford, который ненадолго посетил норвежскую столицу.

Норвежские официальные лица заявили, что не хотят спекулировать на происхождении кита.

«Он маленький одинокий кит, который надеется найти других белух, с которыми он сможет проводить время», — сказал Себастьян Странд, морской биолог из Onewhale, некоммерческой организации, созданной исключительно для защиты здоровья и благополучия Хвальдемира.

«Вдоль норвежского побережья и в Швеции есть несколько белух. Вероятно, он хотел завести семью, но немного ошибся в плавании», — сказал он шведской телекомпании TV4.

Карл Бильдт, бывший министр иностранных дел Швеции, в шутку предложил на TV4 предоставить Хвалдимиру политическое убежище в Швеции, заявив, что «возможно, что он является беженцем, протестующим против путинской войны» в Украине.

История продолжается

По словам г-на Лейкфи, в норвежских водах белуха считается охраняемым наземным морским млекопитающим.

Это означает, что власти Норвегии «отклонили все запросы и планы по поимке кита».

В 2019 году таинственный кит был найден в порту недалеко от самой северной точки Норвегии, где он стал местной достопримечательностью.

Кит, лишенный седла, настолько чувствует себя с людьми, что подплывает к пирсу и подбирает выброшенные за борт пластиковые кольца.