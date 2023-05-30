Белуху, замеченную у берегов Швеции, обвинили в шпионаже в пользу России.

Ученые наблюдают за китом и его движениями.
Белуха длиной в несколько метров была впервые замечена несколько лет назад с камерой недалеко от Норвегии, что вызвало подозрения в том, что ее использовали для шпионажа.
С тех пор ему дали прозвище Хвалдимир, в котором сочетаются слова «хвал» (кит по-норвежски) и обычное русское имя Владимир.
Когда китовый пояс был впервые обнаружен в 2019 году, он был оснащен основанием для небольшой камеры с надписью «Санкт-Петербургское оборудование» на пластиковой ленте.
Биологам, которые нашли Хвалдимира, удалось снять повязку с его головы.
В то время Норвежское управление рыболовства предположило, что кит Она сбежала из ангара, где ее, вероятно, тренировали ВМФ России, поскольку она привыкла к человеческой компании и приближалась к ней. корабли.
Москва никогда официально не комментировала этот вопрос.
Хвалдемир был замечен в воскресенье недалеко от Хонбостранда на западе. Швецияк югу от своего первого появления в 2019 году, по словам Себастьяна Стрэнда из OneWhale Organization.
Странд сказал, что Хвалдемир движется в южном направлении быстрее, чем обычно.
Странд отметил, что кит удаляется от того места, где обычно любят оставаться белухи — холодных вод Гренландии, российских и норвежских вод. Северный полюс.
Баренцево море и Северная Атлантика являются стратегическими районами для западных и российских военно-морских сил, которые разместили в этом районе подводные лодки.
«Мы не знаем, почему он сейчас так быстро движется», — сказал Стрэнд, признав, что возможной причиной может быть стремление Хвалдемира найти партнера.
«Может быть, вы можете быть гормоны Предложите ей найти себе пару. или Одиночествонравиться Белухи Очень общительный, и он может присматривать за другими».
Хвалдимир, похоже, был в хорошей форме. здоровье В последние годы, по словам Странда, и кормление Рыба Большой привлекает ее Лосось фермы в Норвегии.
Но OneWhale беспокоится о своей способности ловить едасказав, что у нее уже выявлены признаки похудения.
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