Ученые наблюдают за китом и его движениями.

Белуха длиной в несколько метров была впервые замечена несколько лет назад с камерой недалеко от Норвегии, что вызвало подозрения в том, что ее использовали для шпионажа.

С тех пор ему дали прозвище Хвалдимир, в котором сочетаются слова «хвал» (кит по-норвежски) и обычное русское имя Владимир.

Когда китовый пояс был впервые обнаружен в 2019 году, он был оснащен основанием для небольшой камеры с надписью «Санкт-Петербургское оборудование» на пластиковой ленте.

Биологам, которые нашли Хвалдимира, удалось снять повязку с его головы.

В то время Норвежское управление рыболовства предположило, что кит Она сбежала из ангара, где ее, вероятно, тренировали ВМФ России, поскольку она привыкла к человеческой компании и приближалась к ней. корабли.

Москва никогда официально не комментировала этот вопрос.

Хвалдемир был замечен в воскресенье недалеко от Хонбостранда на западе. Швецияк югу от своего первого появления в 2019 году, по словам Себастьяна Стрэнда из OneWhale Organization.

Странд сказал, что Хвалдемир движется в южном направлении быстрее, чем обычно.

Странд отметил, что кит удаляется от того места, где обычно любят оставаться белухи — холодных вод Гренландии, российских и норвежских вод. Северный полюс.

Баренцево море и Северная Атлантика являются стратегическими районами для западных и российских военно-морских сил, которые разместили в этом районе подводные лодки.

«Мы не знаем, почему он сейчас так быстро движется», — сказал Стрэнд, признав, что возможной причиной может быть стремление Хвалдемира найти партнера.

«Может быть, вы можете быть гормоны Предложите ей найти себе пару. или Одиночествонравиться Белухи Очень общительный, и он может присматривать за другими».

Хвалдимир, похоже, был в хорошей форме. здоровье В последние годы, по словам Странда, и кормление Рыба Большой привлекает ее Лосось фермы в Норвегии.

Но OneWhale беспокоится о своей способности ловить едасказав, что у нее уже выявлены признаки похудения.