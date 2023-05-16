Белый дом заявил, что Россия ищет у Ирана больше боевых беспилотников после истощения его запасов.

В понедельник Белый дом заявил, что Россия собирается закупить у Ирана дополнительные ударные беспилотники для использования в войне против Украины после того, как использовала большую часть из 400 беспилотников, ранее закупленных в Тегеране.

В прошлом году администрация Байдена опубликовала спутниковые снимки и данные разведки, которые, по ее словам, указывают на то, что Иран продал России сотни боевых беспилотников. В течение нескольких месяцев официальные лица заявляли, что Соединенные Штаты считают, что Иран рассматривает возможность продажи России сотен баллистических ракет, но у Вашингтона не было никаких доказательств того, что сделка была завершена.

«Иран также продолжает поставлять России односторонние ударные беспилотники. С августа Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Россия израсходовала большую часть этих беспилотников, используя их для нанесения ударов по важнейшей украинской инфраструктуре внутри Украины. Предоставив России эти беспилотники, Иран напрямую способствовал агрессивной войне России в Украине», — сказал Кирби журналистам.

Уже купленные Россией беспилотники начинены взрывчаткой и запрограммированы так, чтобы слоняться в небе до тех пор, пока не приземлятся к цели — беспилотные версии пилотов-камикадзе времен Второй мировой войны, которые запускали свои начиненные взрывчаткой самолеты по военным кораблям США в Тихом океане.

Кирби сказал, что русские в настоящее время стремятся приобрести более совершенные беспилотники, «способные быть более смертоносными».

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Последнее раскрытие информации является частью продолжающегося сбора разведывательных данных администрации, подробно описывающих то, что, по словам официальных лиц США, является глубоким оборонным партнерством между Россией и Ираном. Обвинения США являются частью более широких усилий по рассекречиванию и обнародованию данных разведки, связанных с преследованием Москвой 15-месячной войны на Украине в надежде укрепить глобальную изоляцию России.

Между тем, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака объявил в понедельник, что направит Украине еще сотни ракет ПВО, а также «дальнобойные ударные беспилотники» с радиусом действия более 200 километров (120 миль). Объявление было сделано, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию и безуспешно настаивал на том, чтобы Сунак предоставил Украине истребители, поскольку Украина готовится к своему долгожданному весеннему наступлению, чтобы вернуть себе территорию, захваченную Россией.

Администрация Байдена говорит, что зависимость Кремля от Ирана и Северной Кореи — стран, в значительной степени изолированных на международной арене из-за их ядерных программ и нарушений прав человека, — свидетельствует об отчаянии. Это происходит перед лицом сопротивления Украины и успеха глобальной коалиции в нарушении российских цепочек военных поставок и предотвращении замены недостающего оружия на поле боя. Белый дом заявляет, что Россия обратилась к Северной Корее за артиллерией.

Представители США говорят, что Иран также предоставил России артиллерийские и танковые снаряды для ее вторжения в Украину.

«Это широкое оборонное партнерство наносит ущерб Украине, региону Ближнего Востока и международному сообществу», — сказал Кирби, добавив, что Иран был «крупнейшим военным сторонником» России с момента начала украинского вторжения. .

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Кирби сказал, что администрация намерена еще больше ужесточить экспортный контроль, чтобы предотвратить попадание западных компонентов в Иран для использования в производстве дронов. Он также сказал, что в отношении Ирана и России могут быть введены дополнительные санкции.

Иран заявил, что поставил беспилотники в Россию до начала войны, но не после. Северная Корея отрицала, что поставляла России артиллерийские снаряды.

Белый дом в течение нескольких месяцев заявлял, что видит тревожные признаки того, что военное сотрудничество между Москвой и Тегераном может развиваться в обоих направлениях.

По данным Белого дома, Иран стремится закупить у России дополнительную военную технику, в том числе ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты ЯК-130. В прошлом месяце Иран объявил, что завершил сделку по покупке истребителей Су-35 у России.

Ранее Белый дом также заявлял, что Россия и Иран рассматривают возможность запуска в России линии по сборке беспилотников для конфликта на Украине.

«В целом Иран ищет у России военной техники на миллиарды долларов», — сказал Кирби.

Новые обвинения прозвучали, когда Байден направляется в Хиросиму, Япония, в конце этой недели на саммит G7, где президент США, как ожидается, обратится с призывом к коллегам-лидерам некоторых из крупнейших экономик мира ужесточить экспортный контроль и ввести санкции против Москвы. .