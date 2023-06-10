Белый дом заявил, что Россия приобрела сотни иранских беспилотников для атаки на Украину

[1/3] В рекламном проспекте, полученном 9 июня 2023 года, показано изображение иранского беспилотника, переправляемого в Россию, что свидетельствует о новом российско-иранском сотрудничестве. Белый дом/Раздаточный материал через REUTERS

ВАШИНГТОН, 9 июня (Рейтер) — Россия углубляет сотрудничество с Ираном в области безопасности и приобрела сотни односторонних боевых беспилотников для атаки на Украину, заявил в пятницу Белый дом.

Ссылаясь на недавно рассекреченную информацию, Белый дом заявил, что дроны, или беспилотные летательные аппараты (БПЛА), были построены в Иране, переправлены через Каспийское море и позже использовались российскими войсками против Украины.

«В последние недели Россия использовала иранские БПЛА для нападения на Киев и терроризировала украинцев, и похоже, что российско-иранское военное партнерство углубляется», — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы также обеспокоены сотрудничеством России с Ираном по производству иранских БПЛА в России».

Кирби сказал, что у США есть информация о том, что Россия получает материалы из Ирана для строительства полностью действующего завода по производству беспилотников в начале следующего года.

«Мы публикуем спутниковые снимки планируемого размещения завода по производству БПЛА в особой экономической зоне «Алабука» в России», — сказал он.

Ранее США ввели санкции против иранских руководителей оборонной производственной компании в связи с поставками беспилотников в Россию. Иран признал отправку беспилотников в Россию, но говорит, что они были отправлены до февральского вторжения России. Москва отрицает, что ее силы использовали иранские беспилотники в Украине. По словам представителя Белого дома, с августа Иран передал России сотни беспилотников.

Кирби сказал, что поддержка идет в обоих направлениях между Ираном и Россией, поскольку Иран ищет у России военную технику на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.

Россия оказывает Ирану беспрецедентное оборонное сотрудничество, включая ракеты, электронику и противовоздушную оборону.

«Это полномасштабное партнерство в сфере безопасности, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать эту деятельность, в том числе делиться ею с общественностью — и мы готовы это сделать. более.»

Кирби сказал, что обмен дронами нарушает правила ООН, и США стремятся привлечь обе страны к ответственности.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, касающуюся ядерной сделки с Ираном.

В соответствии с резолюцией ООН 2015 года эмбарго на обычные вооружения в отношении Ирана оставалось в силе до октября 2020 года.

Украина и западные державы утверждают, что сделка включает ограничения на ракеты и связанные с ними технологии до октября 2023 года, а также на экспорт и покупку передовых военных систем, таких как беспилотники.

Посольства Ирана и России при ООН не сразу ответили на просьбу прокомментировать обвинения США.

«Мы продолжаем вводить санкции в отношении субъектов, причастных к передаче иранской военной техники в Россию для использования в Украине», — заявил Кирби.

Он сказал, что новый бюллетень США, опубликованный в пятницу, «поможет предприятиям и другим правительствам лучше понять риски, связанные с иранской программой БПЛА, и незаконные методы, которые Иран использует для закупки компонентов».

В ходе консультации были выделены ключевые материалы, которые потребуются Ирану для разработки беспилотников, включая электронику, такую ​​как процессоры и контроллеры.

Отчет Джеффа Мейсона и Стива Холланда; Дополнительные отчеты Майкла Николса и Дафны Салетакис; Монтаж: Хизер Тиммонс, Чису Номияма и Маргерит Чой.

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