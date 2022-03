Белый дом предупредил о возможной российской кибератаке

администрация Байдена Предупреждение Американские компании усиливают свою безопасность в рамках подготовки к возможной кибератаке со стороны России. В понедельник президент Байден выступил с заявлением о том, что он назвал «развивающейся» угрозой, наряду с существующий Одна из предложенных мер безопасности, которые должны принять компании. Некоторые из этих рекомендаций включают требование использования многофакторной аутентификации, смены паролей, резервного копирования и шифрования данных, а также проведения аварийных тренировок для подготовки к потенциальной атаке.

«Большая часть критически важной инфраструктуры в Америке находится в частной собственности и управляется, и владельцы и операторы критической инфраструктуры должны активизировать усилия, чтобы закрыть свои цифровые двери», — говорится в заявлении президента Байдена. заявление.

Эти новые сообщения делают более актуальными предыдущие Предупреждения Белый дом предоставил с тех пор, как Соединенные Штаты начали вводить санкции против России в ответ на вторжение страны в Украину. Об этом заявила заместитель советника по национальной безопасности по электронным и новым технологиям Энн Нойбергер. Пресс-конференция В понедельник, что нет никаких доказательств того, что запланирована конкретная атака. Однако, по ее словам, разведка обнаружила «подготовительные действия» против американских компаний и «потенциальное изменение намерений» для реализации таких киберпланов.

Хотя она отказалась уточнить, как может выглядеть эта подготовительная деятельность или какие конкретные отрасли могут быть нацелены, она отметила, что на прошлой неделе федеральные агентства провели брифинг с участием более 100 американских компаний, чтобы дать рекомендации и предоставить ресурсы от таких агентств, как Федеральное бюро расследований. . По ее словам, водоснабжение, электричество, нефть и газ, а также больницы входят в число частных компаний, находящихся в критической инфраструктуре, особенно администрация настоятельно призывает внедрить превентивную киберзащиту.

в заявлениеПрезидент Байден назвал кибератаки «частью российских правил игры». Гленн Герстел, бывший генеральный советник Агентства национальной безопасности США, заявил, что страна стоит за некоторыми из самых распространенных хакерских и цифровых атак против американских компаний и сделала Украину своей «кибербоксерской грушей». научно-популярный на прошлой неделе. В прошлом в России достал Несколько украинских энергораспределительных центров, Нойбергер заявил, что Россия продолжает вести «значительную вредоносную деятельность» в стране.

Эксперты предполагают, что отдельные лица также предпринимают некоторые из тех же шагов, что и администрация Байдена. рекомендуемые Для компаний, чтобы обеспечить безопасность своей личной информации, включая повышение безопасности паролей и хранение печатных копий ключевых записей, таких как медицинские и банковские данные.