Белый дом призывает производителей чипов быть готовыми к возможным ограничениям экспорта из России

Президент США Джо Байден держит полупроводниковый чип перед тем, как подписать распоряжение, направленное на решение проблемы глобальной нехватки полупроводниковых чипов, в столовой Белого дома в Вашингтоне, США, 24 февраля 2021 г. REUTERS/Jonathan Ernst/ Файл Фото

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Белый дом приказал производителям чипов США подготовиться к новым ограничениям на экспорт в Россию, если Москва нападет на Украину, включая возможный запрет на доступ страны к мировым поставкам электроники, сообщили источники.

Предупреждение было сделано после запросов представителей отрасли после сообщений Reuters и The New York Times о возможных ограничениях. Читать далее

В ходе телефонного разговора в пятницу представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тэрон Чхабра сказали руководителям Ассоциации полупроводниковой промышленности, группы лоббирования микропроцессоров, быть готовыми к беспрецедентным действиям против России, если она вторгнется в Украину.

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Директор SIA написал следующим членам: «Совет национальной безопасности откровенно и откровенно сообщил о серьезности ситуации, с которой они в настоящее время борются в Украине, отметив, что это исключительная ситуация и, возможно, худшее трансграничное вторжение в Украину. происходят со времен Второй мировой войны». Звонок, согласно электронному письму, увиденному Reuters. В КНБ отметили, что администрация активно рассматривает любые варианты».

Согласно электронному письму, SIA стремилось прояснить возможность ряда мер, включая финансовые санкции, расширение экспортных ограничений в Россию, чтобы они были такими же, как в Иране и Северной Корее, и применение правила 2020 года к России, что значительно расширило полномочия правительства. . Предотвратить поставки иностранных товаров китайской компании Huawei.

Один из собеседников SIA сказал, что готовность может включать в себя проверку сотрудников в Москве, чтобы убедиться, что у них есть хорошая ИТ-защита, и подготовку к прекращению экспорта в Россию в любой момент.

Расширение так называемой прямой иностранной продуктовой базы в Россию, что отражает действия Трампа против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, может позволить администрации Байдена остановить поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования и других товаров. производится в любой точке мира.Если они произведены по американской технологии.

«Нам было совершенно ясно, что, если Россия вторгнется в Украину, Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов — с союзниками и партнерами — чтобы понести огромные расходы для российской экономики», — заявила пресс-секретарь Белого дома, отказавшись подтвердить это. Телефонный звонок.

«Любые детали в этом отношении, которые доходят до общественности, лишь показывают широкие и серьезные детали, которые мы обсуждаем, и мы готовы ввести существенные меры по согласованию с нашими союзниками и партнерами».

Источники сообщили, что во вторник комиссия провела телефонную конференцию с десятками членов, чтобы детализировать разговор с Советом национальной безопасности.

«Мы можем оказаться в неизведанных водах с такой потенциально широкой мерой экспортного контроля, — заявил представитель ЦРУ по связям с общественностью Джимми Гудрич. — Мы все еще пытаемся оценить влияние, которое она может оказать на глобальные цепочки поставок».

Это не единственная отраслевая группа, которая контактировала с Белым домом. SEMI, глобальный отраслевой консорциум, который представляет цепочку поставок для производства и проектирования электроники, также поднял эту тему во вторник во время телефонного разговора с официальными лицами Совета национальной безопасности, заявив, что он обеспокоен потенциальным воздействием на технологии США, по словам человека, знакомого с причина.

Байден стремится удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину после того, как Россия сосредоточила десятки тысяч российских войск в соседней стране и рядом с ней. Россия отрицает, что планирует новое военное нападение, но выдвинула несколько требований и заявила, что может предпринять неуказанные военные действия, если на это не согласится Запад. Читать далее

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(Отчет Александры Альпер и Карен Фрайфельд) Редактирование Крис Сандерс и Филиппа Флетчер

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