Белый дом: разведка показывает, что Россия разжигает беспорядки в Молдове

Белый дом заявил, что представители американской разведки определили, что люди, связанные с российской разведкой, планировали акции протеста в надежде свергнуть молдавское правительство.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что разведка показывает, что действующие лица, некоторые из которых связаны с российской разведкой, стремятся организовать и использовать протесты в Молдове в качестве основы для разжигания восстания против нового прозападного правительства Молдовы.

Разведка показывает, что еще одна группа российских деятелей проведет обучение и поможет в проведении демонстраций в Молдове, которой в июне был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, сказал Кирби, в тот же день, что и Украина, ее раздираемый войной сосед.

Объявление о предполагаемой злонамеренной операции Москвы в Молдове — это лишь последний пример того, как администрация Байдена ослабила ограничения на данные общественной разведки в ходе упорной войны в Украине. Администрация заявила, что хочет привлечь внимание к планам российской дезинформации и другой деятельности, чтобы союзники знали о намерениях Москвы, а Россия дважды подумала, прежде чем проводить операцию.

«Поскольку Молдова продолжает интегрироваться в Европу, мы полагаем, что Россия ищет варианты ослабления молдавского правительства, вероятно, с конечной целью увидеть в столице более дружественную России администрацию», — сказал Кирби.

Кирби также указал на недавние усилия России, направленные, по его словам, на распространение дезинформации об общей стабильности в Молдове. Он особо сослался на заявление Министерства обороны России в прошлом месяце о том, что Украина планирует вторгнуться в Приднестровье, поддерживаемый Москвой сепаратистский регион Молдовы. Он назвал действия «необоснованными, неправильными» и сказал, что такие обвинения «вызывают необоснованное беспокойство».

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Белый дом обнародовал разведданные незадолго до того, как Байден должен был встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В последние недели в Кишиневе прошло несколько антиправительственных акций протеста, организованных группой, называющей себя «Движение за народ», и поддержанной членами дружественной России партии SURE в Молдове, которая имеет шесть из 101 места в стране. Законодательная власть. Группа также планирует протестовать в воскресенье.

Лидер партии Шора Илан Шор — молдавский олигарх, в настоящее время находящийся в изгнании в Израиле. Шор был внесен в санкционный список Госдепартамента США как работающий на Россию. Великобритания также добавила Шора в санкционный список в декабре.

Национальное антикоррупционное агентство Молдовы заявило в четверг, что сотрудники полиции провели обыски в машинах «курьеров» партии Шора, изъяв более 150 000 евро (160 000 долларов США) по делу о предполагаемом незаконном финансировании партии организованной преступной группой.

Агентство заявило, что деньги, которые были расфасованы в конверты и пакеты по меньшей мере в двух разных валютах, предназначались «для оплаты транспортных расходов и компенсации людям, которые приходят на акции протеста, организованные партией». Три человека арестованы.

Прошлой осенью партия Шора организовала серию антиправительственных акций протеста, которые потрясли Молдову, пытающуюся справиться с тяжелым энергетическим кризисом после того, как Москва прекратила поставки природного газа. Примерно в то же время правительство Молдовы обратилось в Конституционный суд страны с просьбой признать партию Шура незаконной, а антикоррупционная прокуратура утверждала, что протесты частично финансировались за счет российских денег.

Тем временем Приднестровье, имеющее тесные связи с Москвой и принимающее у себя российские войска, заявило в четверг, что предотвратило покушение на его президента, предположительно организованное Службой национальной безопасности Украины. Чиновники утверждали, что СБУ заказала покушение, но не представили доказательств. СБУ отвергла это обвинение, заявив, что его «следует рассматривать исключительно как провокацию, организованную Кремлем».

Расположенная между Украиной и Румынией, Молдова часто оказывалась в центре конфликта между Москвой и Западом. Молдова, когда-то входившая в состав Советского Союза, провозгласила независимость в 1991 году. Одна из беднейших стран Европы с населением около 2,6 миллиона человек имеет исторические связи с Россией, но хочет присоединиться к Европейскому союзу, в который входят 27 стран.

Толчок и притяжение усилились после того, как в прошлом году президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении России в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с президентом Джо Байденом в прошлом месяце, когда президент США находился с визитом в Польше по случаю годовщины вторжения России в Украину.

Соединенные Штаты предоставили Молдове экстренную помощь в размере 265 миллионов долларов с начала вторжения России в Украину, чтобы помочь ей справиться с экономическим, энергетическим и гуманитарным кризисом, вызванным войной. Администрация обратилась в Конгресс с просьбой утвердить дополнительные 300 миллионов долларов для Молдовы.

Представители американской разведки не видят непосредственной военной угрозы Молдове, сказал Кирби, но Белый дом публикует выводы в надежде сдержать Россию, прежде чем она приступит к реализации своих планов.

МакГрат сообщил из Сигишоары, Румыния.