Белый дом сталкивается с растущим нетерпением на Капитолийском холме, поскольку перед выступлением Зеленского раздаются призывы к помощи Украине.

Зеленский должен выступить с редким обращением военного времени к Конгрессу утром, менее чем через две недели после того, как украинский лидер провел виртуальную встречу с законодателями США. Ожидается, что он воспользуется риторикой среды — как он сказал в своих обращениях к другим дружественным правительствам — чтобы еще раз обратиться к Соединенным Штатам с призывом о дополнительной помощи, включая определенные виды военной помощи, которую администрация Байдена уже предоставила. против.

Законодатели и помощники на Капитолийском холме заявили CNN, что они ожидают, что следующий крупный раунд обсуждений в Вашингтоне о том, как лучше всего помочь Украине в борьбе с Россией, будет в значительной степени зависеть от того, о чем именно Зеленский спрашивает, когда он выступает перед Конгрессом. Речь прозвучала в тот момент, когда некоторые на Капитолийском холме теряют терпение из-за темпов администрации и нежелания — на данный момент — пойти так далеко, как хотел Зеленский, поставить истребители и установить бесполетную зону над страной. Это, вероятно, было одним из требований украинского лидера в речи в среду, но администрация исключила их из-за опасений по поводу того, как Путин интерпретирует эти действия.

По словам чиновника, ожидается, что Байден объявит о дополнительных 800 миллионах долларов на помощь в области безопасности, в результате чего общая сумма составит 1 миллиард долларов, объявленный на прошлой неделе, и 2 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

По словам официальных лиц, знакомых с планами, президент представит новый пакет военной помощи, включая противотанковые ракеты, уже в среду после выступления Зеленского. Новая помощь остановит бесполетную зону или боевые самолеты, которые, по словам Зеленского, необходимы для продолжения борьбы Украины с Россией. Но новая помощь будет включать в себя больше оборонительного оружия, которое Соединенные Штаты уже предоставили, включая «Джавелины» и «Стингеры». The Wall Street Journal впервые Я упомянул ожидаемое объявление о помощи.

В то время как правительство США в основном отреагировало на войну двухпартийной поддержкой Украины, некоторые законодатели теряют терпение, в том числе высокопоставленные республиканцы, которые до сих пор с осторожностью относились к критике реакции администрации. Байден и его администрация отреагировали не так быстро, как хотелось бы некоторым в Конгрессе, поскольку президент стремится сохранить единство американских союзников в их реакции на кризис.

«Что бы Конгресс ни попросил сделать, они (администрация) сначала сказали «нет». А затем они сказали «да» после того, как это сделали наши союзники», — сказал сенатор Джим Риш, главный республиканец в сенатском комитете по международным отношениям. «Это медленно. Это больно».

Об этом заявил член палаты представителей от Демократической партии Джош Готтеймер, который является одним из членов команды многих законодателей, выступавших за отправку истребителей и другой военной техники украинским силам. «В областях, где мы думаем, что нам нужно сделать больше — и где мы слышим дома, что нам нужно делать больше, — мы собираемся озвучить это в Белом доме».

«Выступление (Зеленского) перед Конгрессом во многом компенсирует это», — сказал глава администрации члену Палаты представителей, когда его спросили, какой вопрос их президент, вероятно, публично поднимет в следующем.

Президент Украины занимает виртуальную трибуну в Капитолии

Участники заявили, что не ожидают, что Зеленский произнесет хоть слово, когда речь заходит о помощи, в которой нуждается его страна.

«Я думаю, он был бы благодарен за то, что мы сделали», — сказал сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман, предсказывая, чего ожидать от выступления Зеленского. правда.»

На Капитолийском холме, Давление, чтобы сделать больше, чтобы помочь союзникам Украины В последние недели он вырос, поскольку как республиканцы, так и демократы усилили призывы к администрации облегчить переброску самолетов из Польши в Украину, прекратить импорт российских энергоносителей в Соединенные Штаты и ограничить нормальные торговые отношения с Россией. По двум последним вопросам Белый дом действовал на прошлой неделе после того, как на холме уже был значительный импульс.

Представитель Белого дома заявил тогда, что они отвергнут любое предположение о том, что давление Конгресса побудило Белый дом к действиям, и официальные лица подчеркнули, что в процессе принятия администрацией решения о помощи Украине приоритет отдается консультациям с ее европейскими союзниками.

Вопрос об отправке истребителей советских времен на Украину — и как — стал особенно острым для обсуждения. В результате того, что Белый дом позже назовет «временным сбоем связи», на прошлой неделе польское правительство предложило отправить самолеты на базу ВВС США в Германии, и только для того, чтобы перебросить эти самолеты на Украину, и вскоре официальные лица США отказались идея. Администрация предупредила, что логистические проблемы, а также риски прямой конфронтации между США и Россией слишком велики.

Но в течение нескольких дней после этого отказа законодатели как от Демократической, так и от Республиканской партии активизировали призывы к администрации предоставить Украине эти боевые самолеты вместе с другими военными средствами, такими как системы противовоздушной обороны.

Очередная просьба к Зеленскому Законодатели могут снова представить В среду: создание бесполетной зоны над Украиной, против чего неоднократно выступала администрация Байдена.

Законодатели на Капитолийском холме, в том числе некоторые из его наиболее ястребиных членов, в основном согласны с этим, хотя сенатор-демократ Джо Манчин из Западной Вирджинии недавно заявил, что не хотел бы снимать этот вариант с обсуждения.

Белому дому предстоят трудные следующие шаги

Через несколько часов после выступления Зеленского перед Конгрессом Байден собирается выступить с речью, в которой подробно расскажет о помощи США Украине. В последние недели два президента регулярно разговаривали, и официальные лица Белого дома находились в ежедневном контакте с аппаратом Зеленского, уровень координации заставляет Белый дом полагать, что его не удивит выступление украинского президента в среду.

На пресс-конференции в Белом доме во вторник Псаки выразила признательность Зеленскому за «страсть», «мужество» и «мужество» за помощь в ускорении «исторического объема военной помощи, помощи в сфере безопасности и вооружений» Украине, а также признала призывы к ряду дополнительных мер, которые исходили от Конгресса.

«Да, мы знаем, что было много звонков от двух партий», — сказала Псаки. «Но то, что мы должны сделать здесь, — это оценить влияние на Соединенные Штаты и нашу национальную безопасность».

Законодатели говорят, что, когда они просят Белый дом взвесить некоторые варианты помощи Украине, они направляют то, что услышали от своих избирателей, на родину.

Сенатор Дик Дурбин от штата Иллинойс, который является вторым демократом в Сенате, заявил, что будет «поддерживать» решение Байдена не направлять истребители в Украину. Тем не менее, когда он вернулся в Чикаго на выходные, Дурбин услышал, как многие его избиратели выразили обеспокоенность по поводу нехватки боевых самолетов, поставленных на Украину.

«Это дилемма, — сказал Дурбин CNN. — Это классическая дилемма. Мы хотим обеспечить Украину оборудованием, необходимым для выживания. Мы не хотим подталкивать Путина к Третьей мировой войне или ядерному противостоянию». «Только президент может принять такое решение, и он призвал к осторожности. Я могу привести аргументы как той, так и другой стороны».

Показать недавний опрос Американцы подавляющим большинством поддерживают ужесточение экономических санкций против России и в целом поддерживают дальнейшие меры по прекращению российского вторжения в Украину, хотя большинство из них выступают против прямых военных действий США.

Личный момент для многих законодателей

Вторник, Байден подписал правительственный законопроект на 1,5 триллиона долларов Законопроект о финансировании, который включал помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов. И хотя на прошлой неделе Конгресс принял масштабный пакет помощи Украине на сумму 13 миллиардов долларов, на Капитолийском холме еще предстоит принять ряд законов. Сенату еще предстоит принять одобренный Палатой представителей законопроект о запрете импорта энергоресурсов из России, и продолжаются переговоры о том, как лучше всего ограничить нормализацию торговых отношений с Россией.

Об этом заявила представитель Демократической партии Стефани Мерфи, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам. «Люди хотят, чтобы мы делали больше, и они, кажется, понимают, что это хороший момент перед лицом зла и момент защиты демократии».

Мерфи сказал, что рассмотрение администрацией своих вариантов помощи Украине было «активным и осторожным», добавив, что к следующему раунду переговоров о военной помощи Украине нужно будет подходить с осторожностью.

«Мы дошли до того, что устали от простых ответов», — сказала она. «Хорошо, что Зеленский придет перед Конгрессом и много чего попросит — как надо».

Речь украинского лидера, вероятно, будет иметь большее значение для некоторых депутатов, у которых за последние несколько лет сложились личные отношения с Зеленским. В прошлом он лично встречался с законодателями США, звонил сенаторам и на прошлой неделе разговаривал со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Я думаю, Конгресс в целом ценит тот факт, что через три недели после этого нападения со стороны гораздо более крупной страны он все еще может куда-то отправиться и провести виртуальную встречу с Конгрессом США», — сказал сенатор-республиканец от штата Миссури Рой Блант.

Эта история была дополнена дополнительной отчетностью во вторник.