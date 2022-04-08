Бенджамин Холл из Fox News потерял конечность после нападения на Украину

Репортер Fox News Бенджамин Холл был серьезен ранен После того, как его застрелили под Киевом во время освещения войны в Украине, он сказал, что ему «очень повезло» остаться в живых, несмотря на то, что он потерял конечности в ходе конфликта.

«Подводя итог, я потерял половину ноги с одной стороны и ступни с другой. Одна рука срослась, один глаз больше не работает, мой слух довольно ошеломлен … но в целом я чувствую себя очень удачливым. быть здесь — и люди, которые привели меня сюда, потрясающие!» Холл чирикать С его фотографией в четверг вечером.

Холл надел повязку на левый глаз, улыбаясь с больничной койки.

Холл ехал в машине 14 марта рядом с ним. Фотограф и друг Пьер Закревский, 55 лет, и украинский реформатор, журналист Александра Ковчинова, 24 года.Когда российские силы открыли огонь по машине.

Fox News подтвердил, что Закревский и Ковчинова скончались от полученных травм. Холе был эвакуирован из страны и Передача В госпиталь в Техасе, где ему сделали несколько операций по поводу травм.

Холл отдал дань уважения своим коллегам в другом твите в четверг, опубликовав фотографию Закшевского, который, как сообщается, является близким другом журналиста.

Бенджамин Холл, корреспондент Fox News, сказал, что он потерял «половину ноги с одной стороны и одну ступню с другой» и получил травмы руки, глаза и слуха, работая на Украине. Бенджамин Холл / Твиттер

Холла эвакуировали из Украины и доставили в госпиталь в Техасе после того, как российские войска открыли огонь по его машине. Бенджамин Холл / Твиттер

Зал отдал дань уважения Пьеру Закруськианду и Александре Ковчиновой, которые находились с ним в машине во время нападения, но погибли. Фокс Новости

«Прошло уже больше трех недель после теракта в Украине и я хотел начать всем делиться. Но сначала хочу отдать дань уважения моим коллегам Пьеру и Саше, которые в тот день потерпели неудачу» книги. «Мы с Пьером вместе путешествовали по миру, работа была его радостью, а его радость была заразительна. RIP»

Закжевски был опытным фотографом конфликтов, работавшим на Fox в Сирии, Ираке и Афганистане. По словам Сьюзен Скотт, исполнительного директора Федерального национального совета, он помог афганцам, работавшим на Fox News во время военной кампании США в Афганистане, сбежать после того, как Талибан взял власть в Афганистане.