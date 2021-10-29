Бенедикт Камбербэтч играет отравленного советского шпиона в сериале HBO | телевидение

Бенедикт Камбербэтч сыграет советского шпиона Александра Литвиненко в сериале HBO Limited Film Series на канале HBO в Лундонграде. Я упомянул разное Четверг.

По мотивам книги Алана Койла «Последний шпион» в Лондоне Шерлок Холмс будет играть Литвиненко, бывшего агента КГБ, перебежчика, отравленного радиоактивным изотопом полония-210 в 2006 году.

Камбербэтч, один из первых фаворитов номинации на «Оскар» за лучшую мужскую роль за роль в западной драме Джейн Кэмпион «Сила собаки», также будет продюсировать сериал под рекламным баннером SunnyMarch.

«Лундонград» – не единственный телепроект в произведениях о Литвиненко, который заболел после встречи с двумя русскими клиентами в лондонском отеле «Миллениум» и медленно умирал от яда в течение трех недель. Дэвид Теннант должен сыграть бывшего шпиона в четырехсерийном сериале ITV, который будет охватывать отравление и кампанию его вдовы Марины, чтобы убедить британское правительство назвать убийц ее мужа и признать ответственность России. (В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека постановил, что ответственность за его смерть несет Россия.)

Литвиненко, который работал в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в качестве сотрудника по борьбе с организованной преступностью, в 2000 году сбежал в Лондон, где стал писателем, журналистом и откровенным критиком Владимира Путина. С 2003 года до своей смерти он также был офицером контрразведки, консультировал МИ-6 в качестве эксперта по российской организованной преступности. Умирая в Университетском колледже Лондона, Литвиненко работал со следователями Скотланд-Ярда, чтобы раскрыть его убийство, проследив за смертоносной чашкой чая до бывшего товарища из КГБ.

Шоу ITV, написанное Джорджем Кей и исполнительным продюсером Патриком Спенсом, еще не имеет даты выхода. Так же и «Лундонград», сценарий которого будет написан Дэвидом Скарпа, который совсем недавно был писателем, исполнительным продюсером и со-ведущим сериала Amazon «Человек в высоком замке».

Помимо главной роли в Лундонграде, Камбербэтч снова появится в роли Доктора Стрэнджа в фильмах Marvel «Человек-паук: вдали от дома» в декабре и «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», запланированных на 2022 год.