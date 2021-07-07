Беннетт: я не позволю Израилю стать партизанской политической проблемой в Соединенных Штатах

«Я буду оспаривать любую попытку сделать Америку партизанской политической проблемой в Израиле и любую попытку сделать Израиль партизанской политической проблемой в Соединенных Штатах», – сказал Беннетт, выступая на ежегодном мероприятии в посольстве США 4 июля.

Беннетт был приведен к присяге буквально в прошлом месяце, и его короткая речь на импровизированном стенде в посольстве стала его первым обращением к американской аудитории после того, как он стал премьер-министром.

Его предшественника Биньямина Нетаньяху часто обвиняли в разрушении двухпартийных отношений с США, особенно с учетом его тесных связей с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Находясь у власти, Трамп обвинил евреев, поддерживающих Демократическую партию, в предательстве еврейского народа и Израиля.

Беннетт ясно дал понять во вторник, что он против партийных разговоров, когда дело доходит до американо-израильских отношений.

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«Наша политика двухпартийная. Мы друзья всех. Дружба нашей демократии всегда выходит за рамки партийной политики», – сказал Беннетт.

Его слова прозвучали по мере того, как в Демократической партии усилилась жестокость по отношению к Израилю.

Израильтяне всего политического спектра в основном проамерикански настроены. Мы любим Америку. Мы ценим и восхищаемся тем, что вы там делаете », – сказал Беннетт.

«Так Америка должна быть по отношению к Израилю», – сказал Беннетт.

Он обратился с теплыми словами к президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, вскоре встретится с ним в Вашингтоне.

Байден «был бы отличным партнером. Байден всегда демонстрировал не только свою приверженность альянсу США и Израиля, но и свою настоящую любовь к еврейскому народу, вы не можете пропустить это, и мы это ценим », – сказал Беннетт.

“Мы будем работать вместе. Мы будем работать с новой администрацией, чтобы поднять уровень нашей дружбы и партнерства”, – сказал Беннетт.

Он упомянул о своих тесных связях с Соединенными Штатами, особенно с учетом того, что его родители родились и выросли в Сан-Франциско, а его семья имеет корни в стране 1850-х годов. Беннет сказал, что они приехали в Калифорнию во время золотой лихорадки.

Говоря о своем отце Джиме, он отметил, что полиция Сан-Франциско арестовала его во время сидячей забастовки в отеле в знак протеста против отказа этого места нанимать афроамериканцев.

«Я всегда гордился своим отцом, потому что он боролся за свои принципы», – сказал Беннетт.

Он продвигал демократический характер своего нового правительства, которое, по его словам, было самым разнообразным в истории Израиля.

«У нас восемь различных партий, левых и правых, евреев и арабов», – сказал Беннетт.

«Изменения произошли в атмосфере, и это выглядит неплохо», – сказал Беннетт.

За ним на сцене последовал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам. Грегори Микс (Д-Нью-Йорк), который на этой неделе находится в Израиле во главе двухпартийной делегации в Конгрессе.

У Микс были резкие слова поддержки Беннета, Израиля и американских евреев.

«Мы объединимся с вами, премьер-министр, чтобы убедиться, что Иран не встанет у него на пути», – сказал Микс.

Такое же заявление было сделано ХАМАС и призвал к расширению Соглашения Ибрагима, чтобы арабские страны признали право Израиля на существование.

Микс сказал, что дружба и отношения между Соединенными Штатами и Израилем длятся вечно.

Он сказал: «Те, кто призывает к упадку Израиля, увидят, что справедливость, ценности и демократия сохранятся надолго, и мы позаботимся о том, чтобы они больше не стояли на пути сильного еврейского государства».

Седовласый политик также рассказал о своих личных отношениях с еврейским народом, вспомнив, что он был первым афроамериканцем, который работал в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

“Я бы не стоял здесь сегодня, если бы мои еврейские братья и сестры не стояли бок о бок и работали с доктором Мартином Лютером Кингом-младшим, чтобы сделать Америку лучше, изменить ее и сказать, что мы отстаивайте то, что правильно “, – сказал Микс.

«Если бы не мои еврейские братья и сестры с их идеями и ценностями, я бы не стоял здесь сегодня в качестве члена Палаты представителей. Я глубоко признателен и благодарен моим еврейским друзьям здесь. в Израиле и во всем мире », – пояснил он.

«Для цветных людей и людей, исповедующих иудаизм, мы знаем, каково это иногда иметь мир против вас, – сказал Микс. – Мы знаем, каково это – быть преследуемым, и лучше, если они объединятся».