Бену Стиллеру и Шону Пенну навсегда запрещен въезд в Россию | развлечения

Бену Стиллеру и Шону Пенну навсегда запретили въезд в Россию.

Эти два актера входят в список из 25 американцев, которым теперь запрещен въезд в страну из-за их поддержки Украины на фоне вторжения президента Владимира Путина в страну.

В заявлении МИД России обнародован «черный список» и подтверждено, что «въезд в Российскую Федерацию запрещен навсегда».

Она добавила: «Враждебные действия американских властей, которые продолжают идти по пути страха перед Россией, что разрушает двусторонние отношения и обостряет конфронтацию между Россией и США, будут по-прежнему решительно отвергаться».

Список теперь насчитывает более 1000 имен, а в последнем объявлении были добавлены другие, включая министра торговли США Джину Раймондо, сенаторов Марка Келли, Майкла Раундса, Кристен Синему, Кевина Крамера, Рика Скотта и Пэта Томи.

Бенн открыто поддерживал Украину и поехал в страну в начале конфликта, чтобы снять документальный фильм для Vice.

Тем временем Стиллер в июне был в Украине с визитом в Верховном комиссаре ООН по делам беженцев.

Тогда он написал в Твиттере: «Для меня было честью встретиться с президентом Зеленским на #WorldRefugeeDay в рамках моего визита в UNHCRR Refugees, чтобы выразить солидарность с людьми, вынужденными бежать из Украины и всего мира, и привлечь больше внимания к гуманитарной ситуация. Беженцы #WithRefugees (так в оригинале)»

Он посетил украинских беженцев на границе с Польшей и поделился своим опытом в социальных сетях.

Он отметил, что миллионы людей были «вынуждены покинуть свои дома» с начала войны с Россией.

Стиллер добавил: «Я здесь, чтобы учиться, делиться историями, иллюстрирующими влияние войны на человека, и усиливать призывы к солидарности. вынуждены бежать со всего мира».