Ассошиэйтед Пресс

Пентагон заявил в четверг, что российский корабль-разведчик патрулирует побережье Гавайских островов, но пока остается в международных водах.

Хотя появление российского корабля-разведчика у американского побережья не является чем-то необычным, этот корабль привлек больше внимания из-за растущей напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за вторжения Москвы в Украину и завуалированных угроз применения ядерного оружия.

Судно-разведчик «Карелия» класса «Вичня» находится под наблюдением береговой охраны США, поскольку последние несколько недель оно плавает вблизи Гавайских островов.

«Я не могу говорить, почему русские плывут на корабле сейчас, это какое-то ненадежное время», Об этом заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх. В нем говорится, что береговая охрана все еще следит за судном, которое работает в международных водах.

«Мы не были свидетелями небезопасного или непрофессионального поведения и ожидаем, что русские будут действовать в этом районе в соответствии с международным правом», — сказал Сингх.

На видео, опубликованном береговой охраной в Twitter, видно, что судно буксируется другим судном или находится в режиме пополнения запасов.

«Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе следит за российскими кораблями, действующими в международных водах в западной части Тихого океана». Об этом говорится в сообщении Пентагона. Поскольку Россия действует в регионе, ожидается, что она будет действовать в соответствии с международным правом.





Сегодняшние последние новости и многое другое в вашем почтовом ящике





