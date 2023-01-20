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Береговая охрана наблюдает за подозреваемым российским шпионским кораблем недалеко от Гавайев.

21 января, 2023
Apollinariya Soloveva

Береговая охрана США ведет наблюдение за предполагаемым российским шпионским кораблем на Гавайях. он сказал в заявлении на этой неделе.

Агентство сообщило, что российское судно, «предположительно занимающееся сбором разведданных», было замечено у побережья Гавайских островов в так называемой исключительной экономической зоне США.

По данным береговой охраны, «иностранные военные суда могут свободно проходить через исключительную экономическую зону США (ИЭЗ)» и «в соответствии с обычным международным правом военные суда под иностранными флагами часто будут работать и слоняться без дела в районе береговой охраны». 14 территория, ответ».

Это изображение взято из видео, предоставленного Береговой охраной США в округе 14, Гавайи, Тихоокеанский регион, от января 2023 года, на котором видно, как российское разведывательное судно патрулирует побережье Гавайев. Хотя появление российского корабля-разведчика у американского побережья не является чем-то необычным, этот корабль привлек больше внимания из-за эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за вторжения Москвы в Украину и завуалированных угроз применения ядерного оружия, российского шпионского корабля, в море. — 19 января 2023 г.

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Наблюдение за кораблем происходит на фоне продолжающейся России Вторжение в Украинукоторый начался в феврале прошлого года.

Выступая перед журналистами в четверг, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх упомянула «ненадежное время» обнаружения корабля.

«Я не могу объяснить, почему русские сейчас плывут на этом корабле», — сказал Сингх. «Это рискованное время. Но я бы сказал, что Береговая охрана наблюдает за этим российским судном, которое, как мы полагаем, является судном для сбора разведданных, но работает в открытых международных водах».

Сингх продолжил: «Мы не были свидетелями каких-либо небезопасных или непрофессиональных действий, и мы ожидаем, что русские будут действовать в регионе в соответствии с международным правом».

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Это изображение взято из видео, предоставленного Береговой охраной США в округе 14, Гавайи, Тихоокеанский регион, от января 2023 года, на котором видно, как российское разведывательное судно патрулирует побережье Гавайев. Хотя появление российского корабля-разведчика у американского побережья не является чем-то необычным, это судно привлекло больше внимания из-за эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за вторжения Москвы в Украину и завуалированных угроз применения ядерного оружия, российского корабля-разведчика, в море. - 19 января 2023 г.

Это изображение взято из видео, предоставленного Береговой охраной США в округе 14, Гавайи, Тихоокеанский регион, от января 2023 года, на котором видно, как российское разведывательное судно патрулирует побережье Гавайев. Хотя появление российского корабля-разведчика у американского побережья не является чем-то необычным, это судно привлекло больше внимания из-за эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за вторжения Москвы в Украину и завуалированных угроз применения ядерного оружия, российского корабля-разведчика, в море. — 19 января 2023 г.

В титрах не указан / AP / Shutterstock

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Береговая охрана сообщает, что координирует свои действия с Министерством обороны, чтобы предоставлять обновленную информацию о перемещениях корабля.

«Береговая охрана США в настоящее время ведет наблюдение за российским кораблем, действующим в районе Гавайских островов», — сказал командующий. Об этом говорится в заявлении береговой охраны Дэйва Милна, начальника отдела внешних связей. «В рамках наших повседневных операций мы отслеживаем все суда в Тихоокеанском регионе с помощью наземных и воздушных средств и возможностей совместных агентств, а береговая охрана действует в соответствии с международными морскими законами, чтобы гарантировать, что все страны выполняют то же самое без страха или конфликта. Это особенно важно для обеспечения свободы передвижения и судоходства по всей акватории голубого океана».

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