Береговая охрана наблюдает за российским кораблем-разведчиком, патрулирующим Гавайи.

Пентагон заявил в четверг, что российский корабль-разведчик патрулирует побережье Гавайских островов, но пока остается в международных водах.

в то время как Появление российского корабля-разведчика у американского побережья неудивительноЭто привлекло больше внимания из-за эскалации напряженности между США и Россией. Вторжение Москвы в Украину и завуалированные угрозы применения ядерного оружия.

Судно-разведчик «Карелия» класса «Вичня» находится под наблюдением береговой охраны США, поскольку последние несколько недель оно плавает вблизи Гавайских островов.

«Я не могу говорить, почему русские отправляются на корабле сейчас, это довольно рискованное время», — заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. В нем говорится, что береговая охрана все еще следит за судном, которое работает в международных водах.

«Мы не видели никаких небезопасных или непрофессиональных действий и ожидаем, что русские будут действовать в регионе в соответствии с международным правом», — сказал Сингх.

На видео, опубликованном береговой охраной в Twitter, видно, что судно буксируется другим судном или находится в режиме пополнения запасов.

«Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе следит за российскими кораблями, действующими в международных водах в западной части Тихого океана. Поскольку Россия действует в этом регионе, ожидается, что она будет делать это в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении Пентагона.