Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на газопроводе Nord Stream.

ОСЛО (Рейтер) — Береговая охрана Швеции заявила в четверг, что в начале этой недели обнаружила четвертую утечку газа в поврежденных газопроводах Nord Stream после того, как в понедельник впервые было сообщено о трещинах, из-за которых газ попал в Балтийское море.

Европейский союз подозревал, что за утечками из российских подводных трубопроводов в Европу стоит саботаж, и пообещал «жесткий» ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры.

Разлив, о котором сообщалось в четверг, является вторым разливом, обнаруженным в водах Швеции, еще два были обнаружены в водах Дании.

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Хотя ни один из трубопроводов не использовался во время предполагаемых взрывов, они были заполнены газом, который с понедельника выплескивался на поверхность Балтийского моря.

«В исключительной экономической зоне Швеции есть два объекта выбросов, самый большой участок над «Северным потоком-1» и еще один поменьше, чем «Северный поток-2», — говорится в заявлении береговой охраны.

Она добавила, что расстояние между двумя участками составляет около 1,8 км.

Власти Дании также сообщили об одной дыре на каждом из двух участков трубопровода в исключительной экономической зоне страны.

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(Отчетность Терье Солвика и Стена Якобсена); Под редакцией Кларенса Фернандеса и Джин Харви

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