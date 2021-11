Беременная Кайли Дженнер поделилась фотографиями с грандиозного нового показа Kylie Cosmetics в российском универмаге

КИЛИ Дженнер поделилась фотографией и рекламным роликом для расширяющейся империи Kylie Cosmetics с огромным новым экраном в российском магазине.

Звезда Keeping Up With Kardashians ждет второго ребенка от американского рэпера Трэвиса Скотта, который только что подарил огромное кольцо.

5 Кайли Дженнер приняла участие в открытии своей косметической линии в российской сети салонов красоты. Кредит: Instagram

5 В посте и видео представлены веганские продукты для макияжа без жестокого обращения. Кредит: Instagram

В ее посте в Instagram была показана ее линия красоты и косметики в российской сети салонов красоты Gold Apple.

Стенд был ярко-розовым, с логотипом ее бренда на баннере.

Также появились фотографии Кайли в своих изделиях.

Сбоку от стенда было косметическое зеркало с маленьким креслом для макияжа с надписью «Кайли» с полными чехлами на спине.

В видео были показаны идеально упакованные продукты, включая помаду и подводку для глаз.

В клипе также был ярлык, в котором говорилось, что товары Кайли не содержат жестокого обращения и являются веганскими.

Кайли подписала свой пост в Instagram «утро, золотое яблоко».

Помолвлен / помолвлен?

Вскоре после того, как ее международный бизнес расширился, Кайли отправилась в Instagram, выставив напоказ массивное кольцо с бриллиантом, подаренное ей ее молодым отцом Трэвисом Скоттом.

Кайли отправилась в Instagram, чтобы поделиться фотографией очаровательного украшения, на котором запечатлен снимок ее руки, лежащей на руке ее дочери Сторми.

Однако у 24-летней девушки, похоже, есть еще одно кольцо на пальце, частично прикрытое ее толстовкой.

Трехлетняя Сторми раскачивала свою крошечную версию кольца своей матери.

Квасцы The Keeping Up With The Kardashians подписали фото: «У нас есть подходящие серии».

Поклонники поспешили предположить в разделе комментариев, один из них спросил: «Кольцо на вашем обручальном кольце?

“ты помолвлен?”

Другой добавил: “Но она прячет тот, что на безымянном пальце?” В то время как третий сказал: «Присмотритесь, я пытался спрятать обручальное кольцо».

Кто-то сказал: «Посмотри на кольцо на пальце … Получи тонкие подсказки».

Это не первый раз, когда фанаты предполагают, что знаменитая пара может связывать себя узами брака, поскольку в сентябре она вышла на ужин с чем-то, похожим на мерцающую полосу на левом пальце.

“полный материнский режим”

В этом году Кайли надела сдержанный костюм на Хэллоуин, демонстрируя свою детскую шишку в простом черном костюме.

В прошлом Кайли использовала все свои возможности для Хэллоуина, надевая все, от Power Ranger до Барби и Кристины Агилеры в своем музыкальном видео Derry.

Но магнат красоты отказался от роскошных нарядов на выходные, просто надев костюм кошки, армейские ботинки и большое кожаное пальто.

Она нарисовала на лице бакенбарды и мордочку, добавила в наряд черную помаду и кошачьи ушки.

Тем временем Трэвис нарядил Майкла Майерса из франшизы «Хэллоуин» и подражал Сторми Ариэль из «Русалочки» с тиарой из морских ракушек.

Кайли, Трэвис и Сторми отпраздновали вечеринку в честь Хэллоуина в доме ее сестры Ким Кардашьян.

5 Кайли опубликовала фотографию одинаковых огромных бриллиантовых колец на руках у нее и Сторми

5 Кольца ей подарил молодой отец Трэвис Скотт, и поклонники предположили, что они были помолвлены. Кредит: см. Подпись

5 Кайли ждет второго ребенка от Трэвиса Скотта, и они разделяют 3-летнюю Сторми Предоставлено: Instagram / Кайли Дженнер.