Берлинский кинофестиваль не запретит российским режиссерам — The Hollywood Reporter

Берлинский кинофестиваль в среду присоединился к хору культурных и развлекательных заведений, осуждающих российскую «агрессивную войну» в Украине, но следуя линии, уже проведенной Каннским и Венецианским фестивалями, Берлин заявил, что не будет запрещать российские фильмы на предстоящих мероприятиях.

«Берлинале решительно осуждает агрессивную российскую войну, которая нарушает международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми теми, кто борется против этой войны», — говорится в заявлении фестиваля. Российское вторжение и удары по гражданским объектам, таким как больницы, школы и жилые дома, привели к гуманитарной и правозащитной катастрофе в Украине. Наши мысли и сочувствие с жертвами, страдающим населением и миллионами, бежавшими из Украины».

Но Берлин отклонил призывы нескольких органов, в том числе Европейской киноакадемии, Польского института кино и всех официальных кинематографических организаций Украины, о полном запрете российского кино.

Фестиваль заявил: «Даже перед лицом агрессивной российской преступной войны кинематографисты или деятели культуры не могут быть исключены из Берлинале по признаку их национальности или изолированы. Часто именно их работы выражают критику вовлеченных режимов. Таким образом, фестиваль принимает Берлинале занимает четкую позицию против общего бойкота культурных мероприятий на основании их происхождения, поскольку это также приведет к подавлению многих критических голосов.Мир нуждается в этих критических голосах».

Однако Берлин заявил, что не позволит официальным российским государственным учреждениям и делегациям, а также «сторонникам режима» участвовать в Берлинале «до тех пор, пока российское правительство ведет эту жестокую войну против Украины».

Позиция фестиваля согласуется с позицией Каннского и Венецианского фестивалей, которые заявили, что запретят российские делегации и других официальных представителей российского правительства, но разрешат показ российских фильмов «от тех, кто выступает против нынешней российской системы».