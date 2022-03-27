Берлинский театр демонстрирует солидарность после теракта в Мариуполе, написав детям на входе

Отмечая в воскресенье Всемирный день театра, немецкий театр из Берлина выразил солидарность с народом Украины, в том числе с артистами театра в портовом городе Мариуполь, подвергшемся жестокому нападению со стороны российских войск. Украинские актеры, активисты и дипломаты жирным белым шрифтом написали слово «Дети» перед главным входом в здание. «Сегодня перед Немецким театром состоялся акт искусства и солидарности с Мариуполем», — говорится в сообщении посольства Украины в Германии в Facebook, добавив, что акция носила символический характер, поскольку Берлин встал на сторону Мариуполя после того, как его драматический академический театр был взорван. .

Посольство Украины опубликовало фотографии немецкого театра, где актеры, активисты и дипломаты писали послания в память и траур по украинцам. Когда во второй половине дня в среду, 16 марта 2022 года, российская бомба разрушила Академический драматический театр в центре осажденного портового города Мариуполя, это стало точкой регресса от систематического и полного разрушения российской армией «без оглядки на систематическое и полное уничтожение русской армией». Немецкий театр заявил на своем официальном сайте, что гражданское население».

«Мы хотим противопоставить этому невообразимому бесчеловечному акту вечер, который дает городу Мариуполь и его жителям лицо и голос». Она добавила, что в свете ужасных событий, разворачивающихся в Украине, сейчас как никогда важно укреплять международное сообщество и работать вместе для построения мирного и открытого общества.

В знак солидарности с театром дети прятались от российских бомбовых ударов в Мариуполе, дети кричали и умоляли хотя бы не бросать туда бомбы, написав это слово крупными буквами, видимыми с воздуха. «К сожалению, это не остановило противника», — говорится в сообщении посольства Украины в Берлине на официальной странице в Facebook.

Фото: Facebook/Посольство Украины в Берлине

Шестиэтапный цикл мероприятий, посвященных жертвам теракта в Мариупольском театре

Берлинский театр также организовал на всех своих шести сценах серию мероприятий, посвященных жертвам теракта в Мариупольском театре. В результате смертельных ударов погибло около 300 человек, еще 1300 человек укрылись от бомб. Мирные жители использовали театр как укрытие от серии нападений российских войск на осажденный город. Когда ракета попала в Мариупольский театр, Россия обратилась к своим Telegram-каналам, чтобы обвинить батальон «Азов» украинской армии. По оценкам властей Мариуполя, в результате российской бомбардировки театра военных действий погибло не менее 300 человек.

Группа ООН по правам человека также сообщила, что обнаружила массовое захоронение 200 человек в южном портовом городе. «Мы получаем все больше информации о массовых захоронениях, которые там находятся», — заявила по видеосвязи глава Мониторинговой миссии по правам человека в Украине Матильда Богнер, ссылаясь на спутниковые снимки в качестве доказательства. Между тем, начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской после атаки заявил, что Украина сокращает свои вооруженные силы. Он заявил, что «боевой потенциал ВСУ значительно снижен, что позволяет сосредоточить наши основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил на видеозаписи, что «сотни», укрывшиеся в театре в Мариуполе, оказались под завалами. Он добавил, что на данный момент выздоровели не менее 130 человек. Его также обвинили в интенсивных бомбардировках российских войск, которые остановили безопасную эвакуацию мирных жителей через эффективные гуманитарные коридоры. Наблюдатели за соблюдением прав человека выразили обеспокоенность тем, что жители Мариуполя остались с запасами еды и воды в последнюю минуту. В театре были в основном женщины и дети.

Фото: Facebook/Посольство Украины в Берлине