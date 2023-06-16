Берлускони был знакомством с Трампом мнения

12 июня после продолжительной болезни ушел из жизни бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Берлускони, неоднозначная фигура в итальянской политике, продолжает разделять итальянцев и после своей смерти. В то время как многие левые размышляют о его негативном наследии, лидеры крайне правых в нынешнем правительстве, премьер-министр Джорджия Мелони и ее заместитель Маттео Сальвини, явно задеты его смертью.

Они многим ему обязаны: Берлускони заложил основу для триумфа правой популистской политики в Италии. Но его наследие оказало влияние далеко за пределами Италии. Его вид популизма, который нападал на демократические институты и искажал правду, был предвестником эпохи постправды, которая наступит два десятилетия спустя. Нет никаких сомнений в том, что его публичный имидж и политическая тактика вдохновляли таких людей, как Дональд Трамп, в Соединенных Штатах.

Используя свой опыт успешного бизнесмена, Берлускони вошел в политику в 1994 году, выступая за политику свободной рыночной экономики, которая решит накопившиеся проблемы Италии после десятилетий того, что он назвал «нелиберальным» вмешательством государства в экономику. Его одержимость свободой от государственного контроля побудила его назвать свою правоцентристскую политическую коалицию «Полюс за свободы». Его программа обещала снижение налогов для всех и дерегулирование большинства секторов экономики, чтобы стимулировать рост Италии после затяжной рецессии и растущего государственного долга.

Он поднялся на политическую сцену в то время, когда старый политический класс, правивший Италией с конца Второй мировой войны, столкнулся с громкими судебными расследованиями коррупции и растущей непопулярности. Берлускони почувствовал общественный гнев против истеблишмента и сумел использовать его в своих интересах.

Создавая свой публичный образ, Берлускони умело использовал средства массовой информации. Владелец медиа-империи, в которую входили телеканалы, газеты, журналы и книжные издательства, он регулярно появлялся в эфире и создавал образ веселого, дружелюбного продавца, знающего страхи и надежды простых итальянцев.

Как и Трамп, он фактически превратил политику в развлечение. Он вложил значительные средства в эмоциональные сообщения кампании, в которых использовалась коммерческая рекламная тактика. Например, в 1994 году он спродюсировал песню под названием Forza Italia, по названию его партии, что было беспрецедентным явлением в итальянской политике того времени.

Он сделал пение и шутки частью своего публичного образа. Он использовал юмор в политических дебатах, чтобы разоружить своих противников и подорвать их аргументы. Со временем то, что начиналось как более легкое развлечение, граничащее с уместным и неуместным, превратилось в патологическое принуждение, характеризующееся все более оскорбительными и сексистскими шутками.

Средства массовой информации Берлускони также предоставили платформу для объединения правых и антилевых нарративов об истории и текущих событиях, которые подрывали ценности итальянского культурного мейнстрима, который до 1990-х годов был в значительной степени ориентирован на центр и лево. Крайне правые взгляды, хотя и не доминировали в золотые годы Берлускони в правительстве, получили легитимность от его медиа-империи, которой у нее не было в послевоенный период. Многие из этих проповедников стали ключевыми фигурами в средствах массовой информации на волне правого популизма, захлестнувшей Италию с середины 2010-х годов.

Оказавшись у власти и под пристальным вниманием общественности, Берлускони прибегал к нападкам на государственные учреждения и конспирологической риторике, чтобы отвлечь критику. Он заставил многих итальянцев поверить в то, что его проблемы с законом, в том числе несколько судебных процессов за коррупцию и один приговор за мошенничество с налогами, были результатом предполагаемого преследования, организованного кликой судей, направленной на уничтожение не только его самого, но и основ свободы в стране. страна. Он беззастенчиво защищал пресловутые вечеринки «бунга-бунга» как «законные» формы развлечения и обвинял судей в посягательствах на частную жизнь таких «граждан», как он сам. Возможно, это было его самым разрушительным наследием: он подорвал веру итальянцев в систему правосудия.

Хотя ксенофобская риторика не была редкостью в первые годы его пребывания у власти, в 2002 году его правящая коалиция приняла жесткий антииммиграционный закон, криминализирующий нелегальных иммигрантов и милитаризирующий морские пути в Средиземноморье. Эту повестку подтолкнули его правые союзники — постфашисты из Национального альянса, в рядах которого был Мелони, и Лиги Севера, предшественницы Лиги Сальвини.

В 2008 году Берлускони заключил сделку с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, по которой Италия согласилась выплатить репарации за свое колониальное прошлое в Ливии. В свою очередь, Каддафи жестоко расправился с мобильными людьми, пытавшимися попасть в Европу через ливийскую территорию. Это было началом того, что позже станет основным элементом политики ЕС: платить другим странам с сомнительной репутацией в области прав человека, чтобы остановить иммиграцию в Европу.

Берлускони также поддерживал тесные связи с другими автократами. Президент России Владимир Путин был его личным другом с начала 2000-х годов, и итальянский политик продолжал боготворить его даже после тотального вторжения России в Украину.

Берлусконизм удивительно эффективно удерживал своего создателя у власти. За последние три десятилетия он четыре раза был премьер-министром и трижды был партнером правящей коалиции. Он оставался в верхних эшелонах власти до своего последнего вздоха как союзник меньшинства нынешнего правого популистского правительства.

Когда по Западу прокатился популизм, политтехнологи и политики наверняка обратили внимание на успешную тактику Берлускони. Не случайно между его профилем и профилем Трампа есть много общего.

В Италии Берлускони сменили его «правые сыновья» Мелони и Сальвини, а также популист Беппе Грилло, который возглавил новую волну популистской политики против истеблишмента в Италии со своим Движением пяти звезд в 2000-х годах.

Берлускони проложил путь некоторым из самых реакционных тенденций, которые сегодня разрушают демократию и права человека. Италии и Западу потребуется много лет, чтобы преодолеть берлусконизм.

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